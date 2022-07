Mivel a család mélyszegénységben él, így nincs pénzük a gyerekek Tatabányáról való hazaszállíttatására és temetésére sem. A Facebookon azonban többen az állították, hogy az érintett gyümölcsös tulaja kifizeti a gyermekek hazaszállítását, illetve temetését.

Megszólalt a polgármester

Németh Norbert, Szár polgármestere is megszólalt a tragédia után. Ahogyan a feol.hu-nak mondta, a körülbelül 80 hektáros gyümölcsösbe minden évben rengeteg munkás érkezik, mivel sok kézi erő kell ahhoz, hogy leszedjék a meggyet, de ilyen tragédia még soha nem történt. Hozzátette, hogy ötlete sincs, hogy miként jutott eszükbe a gyerekeknek belemenni a mély, és ebből adódóan hideg vízbe.

Megkeresésünkre a településvezető elmondta, hogy ő nem hallott olyanról, hogy a gyümölcsös tulajdonosa állná a költségeket. Mivel ottjártunkkor nem találtunk senkit a szóban forgó gyümölcsösnél, ezért megkérdeztük a helyieket, hogy ők mit tudnak az esetről és a temetés részleteiről.

A gyümölcsös és a víztározó, ahol a tragédia történt

Nagy volt a félelem a helyiekben

A falu szívében található a presszó, ahol többen készségesen igyekeztek válaszolni a kérdéseinkre. Mint mondták, szomorúan emlékeznek vissza arra a napra. Mindenkiben nagy volt a félelem és sokáig csak találgatták mi történhetett.

Egy, a presszóban dolgozó hölgytől megtudtuk, hogy az első percekben mindenki azt gondolta, hogy robbanás történt, a helyszínre pedig ezért érkezett mentőhelikopter és mentőautó. Később szereztek csak tudomást a testvérpár szörnyű tragédiájáról. Hozzátette, a faluban most az a szóbeszéd járja, hogy Szárliget polgármestere állja majd a gyermekek temetését.

A hír hallattán felkerestük Szárliget önkormányzatát, akik igazolták a száriak szóbeszédét, ám magát a polgármestert cikkünk megjelenéséig nem értük utol. Így még kérdéses, hogy a településvezető az önkormányzat költségvetéséből finanszírozná a temetést, vagy saját forrásból.

Egymást is féltették a helyiek

Egy, a nevét elhallgatását kérő szári férfi a presszóban hozzáfűzte az elhangzottakhoz, hogy az eset pontos körülményeiről ő is csak a helyi napilapból értesült. Mint mondta, korábban ő is dolgozott ennél a gyümölcsösnél, noha akkor még nem volt benne az az öntözővíz-tározó, amely a fiatalok vesztét okozta. Elképzelése szerint vagy a tározóban lévő ponyva miatt nem tudtak kimászni a gyerekek, vagy a mélysége és az úszás hiánya okozhatta a bajt.

– Persze az is előfordulhat, hogy az okozta a tragédiát első körben, hogy felhevült testtel ugrottak a vízbe, hiszen kánikula van, ők pedig már órák óta a napon dolgoztak. Egyébként úgy tudom, hogy legalább hat méter mély a tározó. A helyiek és én is megdöbbentünk az eseten, mivel nem tudjuk, hogy hogyan lehettek felügyelet nélkül, illetve a gyümölcsös tulajdonosa hogyan foglalkoztathatta a 13 éves kisfiút, bár kiemelem, nem tudjuk a mostani szabályokat, lehet volt rá engedélye. Mi a régi idők tapasztalataiból beszélünk. Amikor én itt dolgoztam, akkor még a kert vezetője is más volt, így a rendszer is másképpen működött. Sokkal többen is voltunk, így egymásra is jobban odafigyeltünk, nem történhetett meg ilyesmi. Azt gondolom, hogy a mostani tragédia után elővigyázatosabbak lesznek, a tározót elkerítik és jobban odafigyelnek majd az idénymunkásokra is – mondta egy helyi lakos, aki hozzáfűzte, hogy a faluban sokan megijedtek, hogy esetleg egy régi szomszédjuk, barátjuk lett rosszul, halt meg, így azonnal felkeresték egymást.