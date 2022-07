Fáradtan, de elégedetten sorakoztak fel a versenyzők péntek délután, hogy megtudják, három napos küzdelmük milyen eredménnyel zárult. A csapat és az egyéni versenyszámok alaposan megdolgoztatták a tűzoltókat: a tűzoltóknak a szakmai feladatokon túl a hőséggel is meg kellett küzdeni. Mindemellett fontos szempont az is, hogy minden tapasztalat nyereséget hordoz magában, jelentette ki a rendezvény elöljárója, Erdélyi Krisztián dandártábornok, műveleti főigazgató-helyettes. A tábornok hangsúlyozta azt is, hogy a feladatok teljesítéséhez nemcsak szakmai ismeret és alapos háttértudás kellett, hanem azonnali helyzetfelismerés és cselekvés is. Szintén vizsgázott a csapatmunka és az összetartás. A verseny harmadik napján az egyéni versenyszámokban indulók azonban már csak magukra számíthattak.

Húsz éve alakultak - Két évtizeddel ezelőtt alakultak az oroszlányi önkormányzati tűzoltók, amit családi összejövetellel ünnepeltek a közelmúltban. A laktanyában habparti és kutyás bemutató várta az érdeklődőket, de főzőversenyt is rendeztek. Lazók Zoltán polgármester, aki egyben az oroszlányi tűzoltó-parancsnokság elnöke is, számgyertyával tűzdelt tortával kedveskedett a lánglovagoknak. A hivatalos ünnepséget később tartják.

Az országos vetélkedőn remekeltek a bányászváros lánglovagjai. Az összetett csapatversenyben az első helyezést érték el, az irányítók versenyében Czupár Tamás a 4. helyen végzett, míg a nem hivatásos gépjárművezetők (önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók közül) egyéni kategóriájában Senkár József a 8. helyezést szerezte meg. Az egyéni versenyt beosztotti kategóriában Windischmann Dávid őrmester nyerte Baranyából, őt Slíz Krisztián törzsőrmester követte Borsod megyéből, míg a Komárom-Esztergom megyei Síkos Károly Álmos őrmester lett a harmadik helyezett.

Minden napra jut feladat - Szabó Imre parancsnok korábban nyilatkozott lapunknak. Elmondta, az állományba 18 főállású munkatárs tartozik. Illetékességi területük szerint Bokodra, Dadra és Kecskédre vonulnak riasztáshoz, természetesen Oroszlány mellett, de ha szükséges, segítenek a megyeszékhelyen és Pusztavámon is. Telefonos megkeresésünk alatt sem tétlenkedtek az oroszlányi lánglovagok: a Tópart utcába vonultak a hétfő délelőtti órákban, ahová fakidőlés miatt riasztották őket.

Különdíjat kapott a legjobban teljesítő Győr-Moson-Sopron megye csapata, valamint a legjobban teljesítő létesítményi tűzoltóság, a VÉD-SZ KFT. Dunaferr Tűzoltóság.