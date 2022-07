Kiderült: számos csapat mellett az idei évben az Exatlon edzett fiataljai is részt vesznek csapatukkal a vasárnapi tolóversenyen, amelyet a hagyományok szerint a Faluház elől indítanak. A fesztivál oldalán olvasható: nem csak meglátogatja a falut hat kiváló versenyző, de odaállnak a szekérhez és ők is letolják az 1500 méteres távot. A csapatot Rákóczi Reni, Somhegyi Krisztián, Böjte Dave és Mischinger Peti alkotja, de Pap Dorci és Esztergályos Patrik is kiveszi részét a csapatmunkában, akik nem csak az életben tolják egy irányba a közös szekeret.