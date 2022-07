Hasonlóan látja a helyzetet egy esztergomi kutyatulajdonos is, aki szerint az állatgyógyászat eddig sem volt olcsó. Úgy véli, egy felelős gazdának vállalnia kell a költségeket, mint mondja, ha ezt nem tudja, akkor inkább ne tartson házi kedvenceket. Egyelőre kisebb áremelkedést tapasztalt az orvosnál és a patikában is.

– Alapanyaghiány van, a tápok ára is feljebb ment, nagyjából félévente drágulnak a termékek. Ettől függetlenül nem veszünk olcsóbbat, mivel annak kisebb a tápértéke. A kutya nálunk családtag, megérdemli a gondoskodást, ő pedig ezt több formában hálálja meg nekünk, még medencét is biztosítunk neki – árulta el.

Olvasónk egyébként lovagol is, így érzékeli, hogy a felszerelések ára, a patkolás és bértartás összege is emelkedik, igaz, valamelyest lassabb ütemben, ugyanakkor drágábban lehet hozzájutni a szalmához és a szénához is.

Nehéz helyzetbe került a menhely - Az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány nem tapasztalta, hogy az állatorvosi díjak és a tápok drágulása miatt megemelkedett volna a leadott kutyák száma az általuk ellátott körzetben. A gazdák inkább a szokásos okok – például költözés – miatt kívánnak megválni állataiktól, emellett az alapítvány a támogatott ivartalanításra vonatkozóan kap több megkeresést. Az adományok csökkenése mindenképpen nagyon érzékelhető, az örökbe fogadási kedv is határozottan csökkent. A táp, a gyógyszerek, az orvosi költségek és a munkabér emelkedése miatt fokozódnak a nehézségek a menhely fenntartásában. Szükségük van a támogatásokra, hiszen most a költségeket át kell csoportosítaniuk, fejlesztéseket és karbantartásokat is el kell halasztaniuk.