A borús időjárás ellenére csaknem nyolcvanan vettek részt a csendkertben meghirdetett levendulaszüreten a közelmúltban. A remeteségben a cellaházak között is lehetett kertészkedni, de inkább a szerzetesi teraszos kertek között gyűjtötték a legtöbb és legszebb csokrot. Úgy tudjuk, a remeteségben több levendulatípus is megtalálható: többek között az angol, a fehér és a francia fajta is. A legutóbbi típus virágzott a napokban.

– A közönséges levendula, vagy a köznyelvben francia levendulaként ismert növény díszítő értéke mellett sokoldalú felhasználhatósága miatt is igen kedvelt. Leginkább gyógy- és fűszernövényként is alkalmazható. Hazánk éghajlatot is jól viseli, gondozása egyszerű – nyilatkozta Ferpász Boglárka létesítményvezető-helyettes. Elmondta azt is: hagyományteremtésben gondolkodnak, tehát mindenképp szeretnék folytatni a közeljövőben ezt az akciót.

Húsokhoz és desszertek kiváló - Készíthető belőle szappan és testápoló. Fürdővízbe téve vagy egyszerűen száraz virágait a földre szórva illatosítottak vele. Provance-ban fontos gasztronómia kellék, húsételek, desszertek elmaradhatatlan ízesítője. A híres francia fűszerkeverék fő fűszere a kakukkfű, ami mellé a levendulán túl rozmaring, bazsalikom, babérlevél és borsikafű kerül. Jellemzően grillezett halak és húsok ízesítője, de kerül belőle zöldséges ragukba, salátákba és szószokba. Édességeknek, főleg krémeknek, dzsemeknek, barackos desszerteknek kellemes aromát kölcsönöz. Üdítőitalt, például szörpöt, de akár levendula fagylaltot is készíthetünk.

A szervezők aznap lelki üzenetekkel kedveskedtek a résztvevőknek, hálacetlit tűztek a bokrok közé. A gondolat beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a legtöbb kedves üzenet célba ért. A szervezők összesen 33-at rejtettek a tövekhez, amelyek egyebek mellett a békéről, a csendről és a szeretetről szóltak. A remeteségben folytatódnak a nyári programok: a nagysikerű múzeumpedagógiai foglalkozások a tervek szerint kiegészülnek majd zenei estékkel és látványmanufaktúrával. Olyan programokkal, amely bemutatja például a levendulaszörp készítést.

Stressz ellen tökéletes nyugtató - A néphit szerint az erős illata miatt a levendula távol tartja az ártó, rontó erőket, szellemeket. Vitathatatlan nyugtató hatása, a stressz-csillapításra sokan használják. A levendula azon kevés virágok közé tartozik, amit nem feltétlenül kell csokorba kötve, fejjel lefelé szárítani. A francia levendula gyorsan bokrosodik, télálló és akár 40-50 évig is elél. A. Levele hosszúkás, ezüstös-zöld színű. Virágzata hengeres, a sötét kékeslilától a fakóbb ibolyakékig változhat. A francia levendula vagy közönséges az elterjedtebb, amit népi elnevezéssel orvosi levendulának, vagy keskenylevelű levendulának. A nevét onnan kapta, hogy az első tövek Franciaországból származtak.

Mint arról korábban beszámoltunk, tavasszal adták át a 3,2 milliárd forintból felújított oroszlány-majkpusztai kamalduli remeteséget. A megye egyik kihagyhatatlan kirándulóhelyeként is számon tartott épületegyüttes európai szinten is kiemelkedő értéket képvisel: a némasági fogadalmáról ismert szerzetesrendnek világszerte mindössze öt hasonló helyszíne maradt fenn. A remeteséghez 17 cellaház tartozik, közülük hét apartmanházként működik és rendszeresen fogad látogatókat.