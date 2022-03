Átadták a nemrégiben felújított csendkertben, a Majki Kamalduli Remeteségben gróf Esterházy Móric életnagyságú szobrát, méltó emléket állítva ezzel az Oroszlányhoz közeli Majk leghíresebb szülöttének. A gróf 105 évvel ezelőtt, 1917-ben volt az ország miniszterelnöke. Esterházy Móric 36 éves volt akkor.

A március 28-án megtartott avató ünnepségen beszédet mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, valamint Lazók Zoltán oroszlányi polgármester. Virág Zsolt beszédélt az egykori miniszterelnök életútjáról, kiemelve politikai törekvéseit és az általa kifejlesztett gazdasági modelleket.

– Nagyon szép időnk van és a szobrászművész alkotása megérdemli a fényt – fogalmazott az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit, akinek okfejtéséből kitetszett, több ok is van arra, hogy fókuszba került az alkotás. A képviselő egyrészt a gazdag életpályára gondolt, ami egész életében jellemezte Esterházy Móricot, másrészt annak okán is mondta ezt, hogy zsigerből intézkedett a haza érdekeit szolgálva és szem előtt tartva.

A szobor süttői mészkő talapzata csaknem 40 millió forintból készült el. Úgy tudjuk, Esterházy Móric közelgő születésnapjára kisebb meglepetés is készül. Lazók Zoltán városvezető a fejlesztés kapcsán elmondta, örül annak, hogy sikerült méltó emléket állítani a volt miniszterelnöknek. Elhangzott az is, hogy a szépen felújított remeteség március eleji átadója óta csaknem 8 ezren látogatták meg a kamalduliak egykori otthonát.

Margit jön - Az oroszlányiak emlékezetében élesen él Margit grófnő emléke, akivel 1918-ban kötött házasságot a gróf. Az Oroszlányi Tv dokumentumfilmjében, A 13-as cella grófnőjében jobbára idős helyiek szólalnak meg, akik még gyerekként találkoztak a grófi párral. Sokan felidézték, hogy Károlyi Margit nagylelkű és adakozó asszony volt, az elemi iskola működését is az Esterházyak finanszírozták. A következő szobor az övé lesz a csendkertben.