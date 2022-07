Kivételek is vannak azonban a nemzetközi járatok között. A München felől érkező, Hegyeshalomból 16:28-kor Budapest felé továbbindult railjet (rjx 65) csak Bicskéig közlekedett. A Keletiből 17:30-kor Bécsbe indult railjet (rjx 42) csak Bicskétől közlekedett, a 18:40-es Lehár EC nem indult el, a 19:40-es Bécsbe indult railjet szintén Bicskéről vágott neki útjának.

A belföldi vonatközlekedésben érvényben maradnak még a menetrendi korlátozások, a vonatpótlós buszközlekedés. A belföldi menetrendszerű vonatközlekedés várhatóan kedd hajnalban elindulhat, abban az esetben, ha a másik vágányt is visszaadják a vonatforgalomnak. Addig viszont továbbra is érvényben vannak a menetrendi, vonatforgalmi korlátozások a belföldi vonatközlekedésben. Mindez azt jelenti, hogy az S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Herceghalom és Győr között közlekednek, a G10-es vonatok nem közlekednek, az S12-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Tatabánya és Oroszlány között közlekednek, a soproni InterCity-k csak Győr–Sopron, a Savaria IC-k Győr–Szombathely között közlekednek.

Mint a MÁV a közleményében írta, vonatpótló buszok közlekednek a belföldi vonatok helyett Biatorbágy és Herceghalom között. Elfogadják a vasúti jegyeket és bérleteket a Biatorbágyot, Herceghalmot és Bicskét érintő menetrendszerinti Volánbusz járatokon, valamint az M4-es metrón is.

A hétfői vasúti állapotokkal külön cikkben is foglalkoztunk a nap folyamán. Egyik olvasónk beszámolója szerint a vonaton rengetegen utaztak, a kalauz is alig fért fel, hiszen már állóhely sem nagyon akadt. Herceghalomnál két buszra szálltak fel az utasok, ahol szintén kevés volt a hely. Biatorbágyon ismét felszálltak a Budapestre tartó vonatra, de itt még több pótlóbuszt, és azok utasait is bevárták. Végül 7 óra 4 perc helyett háromnegyed nyolckor érkeztek meg a fővárosba.