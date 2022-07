Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, hétfőn reggel a Mávinform Facebook-oldalán arról tájékoztatták az utasokat, hogy a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon hétfőn is jelentős korlátozások vannak, Biatorbágy és Herceghalom között továbbra sem járnak a vonatok.

A vasárnap hajnali balesetben kisiklott teherkocsik beemelésével és az egyik pályatest helyreállításával várhatóan hétfőn már végeznek, ezt követően kezdődik a másik pályarész helyreállítása. Biatorbágy és Herceghalom között előreláthatólag hétfő este indulhat meg a vonatközlekedés egy vágányon, sebesség- és menetrendi korlátozásokkal.

A bevezetett forgalmi változásokról a MÁV honlapján lehet részletesen olvasni. Az S10-es személyvonatok például megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Herceghalom és Győr között közlekednek. A G10-es, azaz a gyorsított személyvonat sem jár, kivéve a Budapest-Kelenföldről 16 óra 17 perckor Győrbe indult járatot, mely Herceghalom és Győr között közlekedik. Az S12-es személyvonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Tatabánya és Oroszlány között közlekednek.

Utoléréses vasúti balesetek megyénkben - Két jelentős utoléréses vonatbaleset is történt szűkebb hazánkban. Az egyik 2004-ben, a másik 2007-ben. 2004 októberében egy főváros felé haladó tehervonat nem állt meg a komáromi pályaudvaron, ezért összeütközött egy másik szerelvénnyel, tíz vagon kisiklott. Az egyik mozdonyvezető megsérült, őt a tűzoltók szabadították ki a járműből. A 2007-es baleset azonban tragédiával végződött. 2007. február 6-án Szőny közelében, Komárom és Almásfüzitő között az osztrák EuroRegio személyvonat hátulról belerohant egy azonos irányba haladó tehervonatba. A balesetben a személyvonat 53 éves, győri mozdonyvezetője meghalt, az utasok közül nyolcan megsérültek, négyen kórházba kerültek. A tehervonat három kocsija kisiklott, a felsővezeték leszakadt, a vasúti pálya nagy mértékben roncsolódott. A kár 700 millió forint volt.

Egyik olvasónk reggel részletesen beszámolt utazásáról. Mint mondta, a vonaton rengetegen utaztak, a kalauz is alig fért fel, hiszen már állóhely sem nagyon akadt. Herceghalomnál két buszra szálltak fel az utasok, ahol szintén kevés volt a hely. Biatorbágyon ismét felszálltak a Budapestre tartó vonatra, de itt még több pótlóbuszt, és azok utasait is bevárták. Végül 7 óra 4 perc helyett háromnegyed nyolckor érkeztek meg a fővárosba. A vonalon azóta is kisebb késésekre kell számítani.