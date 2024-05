Az úgynevezett Csillagház, vagyis a szolgálati lakás tetőszerkezete megújult. Emellett többek között párazáró fólia, új lécezés, új cserépfedés, homlokzati hőszigetelés, födém hőszigetelés, a belső vakolat javítása, villanyszerelés, ajtók és ablakok cseréje, hetvenhét négyzetméter padlóburkolat csere, fűtéskorszerűsítés, valamint festés és mázolás is történt az épületen.

Megújult a szolgálati lakás, a Csillagház

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Őrzi a hagyományokat a szolgálati lakás, azaz a Csillagház

– Elkészült ez az igazán korszerű szolgálati lakás, amely a hagyományőrzés, az értékmentés jegyében újult meg. Megőrizve az épület karakterét, de mégis modern lett. A rendelkezésre álló keretből igyekeztük a maximumot kihozni, de látjuk, hogy bőven van még tennivaló – emelte ki ünnepi beszédében Farkas Lajos, Réde község polgármestere, aki hozzátette:

– Visszakerült a helyére a Szent Kristóf táblakép is, aki még a II. világháború viszontagságaitól is megőrizte a rábízott hajlékot.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is köszöntötte a jelenlévőket, és hangsúlyozta:

– 2019-ben hirdette meg a kormány a Magyar Falu Programot, amely nem feltétlenül a nagyon nagy infrastrukturális források elérését tette lehetővé hazai forrásból, hanem pontosan az ilyen néhány tízmilliós, a település költségvetési képességének gondot okozó, de még is szükséges, fontos beruházások, amelyek a közösséget szolgálják.

2019 óta több alcímen hirdette meg a kormányzat a Magyar Falu Programot.

– Ezek egy része belterület út, egyházi ingatlanok felújítása. Réde ebből is gazdagodott, hiszen a gyülekezeti terem az Magyar Falu Programból tudott megújulni. De adtunk már itt át szolgálati lakást is ebből a pályázatból. De lehetett közterületek rendben tartásához szükséges eszközöket beszerezni. De sok-sok egyéb mást is. Olyanokat, amelyek a település mindennapjait, komfortosságát, élhetőségét, használhatóságát segítik – tette hozzá.

A köszöntők után megáldották a felújított épületet, majd átvágták a piros-fehér-zöld szalagot. Az ünnepséget követően vendégségre invitálták a a jelenlévőket.