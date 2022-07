A kétnapos rendezvény során lesz majd lehetőség kutyabemutató és bivalyhajtás megtekintésére is, de koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és számos gyermekprogrammal is várják a vendégeket. A kocsitoló verseny ünnepélyes megnyitója június 9-én, szombaton, 13.30-kor lesz a nagyszínpadon. A tolóversenyt a hagyományok szerint a Tájháztól indítják majd, a cél pedig a faluháznál várja a befutókat.

Idén azonban különleges vendégek is érkeznek a kocsitoló versenyre. A fesztivál Facebook oldalának tájékoztatása szerint ugyanis az TV2 Exatlon Hungary vetélkedő versenyzői is kocsi mögé állnak, sőt: le is letolják az 1500 méteres távot.

A kocsitoló csapatot Rákóczi Reni, Somhegyi Krisztián, Böjte Dave és Mischinger Peti alkotja, de Pap Dorci és Esztergályos Patrik is kiveszi részét a csapatmunkában, akik egyébként az életben is egy irányba tolják a közös szekeret.