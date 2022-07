Az érdeklődők megtudhatták mit adott a világnak a magyar film, milyen hatással vannak a multinacionális cégek társadalmunkra, valamint – Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter részvételével – az uniós tárgyalásokról is érdekfeszítő vitát hallhattak a fesztivál résztvevői. A tudományos, közéleti témák mellett természetesen most sem maradhattak el a jobbnál jobb zenei programok: a fesztivál hangulatot többek között a Balkan Fanatik, a New Level Empire, a Blahalouisiana, valamint a Dzsúdló garantálta.