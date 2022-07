Az MCC-sziget Zöld színpadán Mezőgazdaság és klímaváltozás – Kockázat vagy lehetőség? című előadásban Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatója, Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, illetve dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár fejtette ki a véleményét. A beszélgetést Basa Márton a Klímapolitikai Intézet kutatója, az említett egyetem biotechnológus mesterszakos hallgatója moderálta.

A résztvevők főként azt taglalták, hogy a mezőgazdaság hogyan járul hozzá a klímaváltozáshoz, hogyan lehet csökkenteni az ágazat környezetterhelését. Beszéltek arról is, hogy milyen előnyökkel járhat egyes régiókban az új növénykultúrák megjelenése, illetve hogy a kukoricatermő övezetek határa egyre inkább északra tolódik.

Ondré Péter érdekességként elmondta, hogy az állattenyésztést például az egyik nagy metán kibocsájtó ágazatként tartják számon és hogy a rizsföldeken zajló elárasztásos öntözésnek is van metánlábnyoma. Hallhattunk arról is, hogy amerikai kutatók azt is vizsgálják, hogyan lehet például a kérődző állatok emésztőrendszerén azokat a mikroorganizmusokat kicserélni, melyek a metán bomlásáért felelősek.

Szó volt arról is, hogy kitartó munkával növekszik Magyarországon az erdőkkel borított területek nagysága, amelyeknek nagy szerep jut a szén-dioxid megkötésben. Az előadók végül leszögezték: álljunk ki az agráriumért, ugyanis nem ez az ágazat a fő felelőse a klímaváltozásnak.

