– Hogyan lehet mégis kiegyensúlyozott mennyiségű és minőségű üdítőt választani?

Az üdítők jelentős része sok cukrot tartalmaz, értékes tápanyagokat nem szolgáltatnak szervezetünk számára, ellenben felesleges energiát igen. A rostos gyümölcsleveknél is érdemes körültekintőnek lennünk, mindig olvassuk el figyelmesen az élelmiszeren található címkét és válasszuk azt az italt, melynek magasabb a gyümölcstartalma és lehetőleg nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Tartsuk szem előtt a mértékletességet az alkohol és a koffeintartalmú italok kapcsán, ugyanis mindkettő esetében érvényesül a vízhajtó hatás. Folyadékszükségletünket nem csak vízivással, hanem táplálkozással is tudjuk fedezni, fogyasszunk lédús gyümölcsöket, zöldségeket, készítsünk belőlük például salátát, de a különböző levesek, főzelékek, mártások is kimondottan alkalmasak erre a célra. A napi folyadékbevitelünket színesebbé tehetjük még tejes italokkal, gyümölcs-, vagy gyógyteákkal.

– Milyen módszerekkel emlékeztethetjük magunkat a rendszeres ivásra?

A szomjúságérzet a vízháztartás egyensúlyban tartásának egyik legfontosabb ingere, nagyon fontos azonban, hogy ne hagyatkozzunk kizárólag erre és már csak a jelentkező szomjúság miatt fogyasszunk folyadékot. Szervezetünk viszonylag sokára jelez, hogy folyadékra van szüksége, tehát ha már szomjasak vagyunk, az azt jelenti, hogy jóval korábban innunk kellett volna. Próbáljuk meg tudatosan kialakítani vízivási szokásainkat, ügyeljünk azok mennyiségére és arányára. Napi tevékenységünkbe iktassuk bele a rendszeres folyadékfogyasztást. Manapság rengeteg szuper praktikát, ötletet találhatunk a napi vízbevitel növelésére. Vannak különböző telefonra letölthető applikációk, alkalmazások melyek gondoskodnak arról, hogy emlékeztessenek bennünket egy-egy pohár ital elfogyasztására, de akár magunknak is beállíthatjuk az emlékeztetőt, munka közben ugyanis könnyen feledésbe merül a folyadékfogyasztás fontossága. Ilyenkor, nyáron soha ne induljunk útnak víz nélkül, mindig legyen kéznél nálunk, különösen, ha hosszú útra, nyaralásra indulunk.

