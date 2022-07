Ahol a klíma enyhet ad - Tatabányán a következő klimatizált helyeken biztosan hűsölhetünk: a Vértes Agorája, KEM-i Kormányhivatal (Omega Pláza), Vértes Center, OBI, INTERSPAR, TESCO Hipermarket, LIDL áruházak, CBA áruházak, Penny Market, Spar áruházak, Müller drogéri, Aldi áruház, valamint Vértesszőlősön a gyorséttermek, a Sztráda bevásárlóközpont és a Decathlon.

Már akkor látszott, hogy a hőség a hét végéig velük marad, most azonban hivatalosan is elveszett a remény az enyhülésre. A hőhullám hőstresszel, napszúrással és hőgutával fenyeget, ezért fontos, hogy mindenki, de különösen a betegek, a 0-14 éves korú gyermekek és az idősebb korosztály tagjai kerüljék a szabadban tartózkodást és az ott végzett munkát, illetve tartózkodjanak minél többet

árnyékban vagy hűvös, klimatizált helyiségekben, különösen 11 és 15 óra között.

Vízvételi lehetőségek Tatán - A vizek városában több nyilvános helyen is lehet ivóvízhez jutni a nap folyamán, ezek a helyszínek a következők: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (nyitvatartási időben), Magyary Zoltán Művelődési Központ (nyitvatartási időben), Új Kajakház Ökoturisztikai Központ (nyitvatartási időben), az Öreg tó partján a Platán Étterem mellett, a VIII. dűlőben, a Keszthelyi utcai játszótérnél, a tatai vasútállomáson, a tóvároskerti vasútállomáson, az Angolparkban, valamint a nyilvános illemhelyeken a Kastély téren (a Platán Étterem alagsorában), az Építők parkjában, a Kossuth térnél (Fischer-ház udvarán), a vasútállomáson és az autóbusz-pályaudvaron. Egyes tatai vendéglátóhelyeknek a hőségben csütörtökig ingyen adnak egy pohár vizet vagy szódát azoknak, akik megszomjazva betérnek hozzájuk. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. párakapukat helyezett ki, amelyek ugyancsak enyhülést nyújtanak a városban közlekedőknek. A párakapukat megtalálják a Magyary Zoltán Művelődési Központ mellett, a Kossuth téren és a Haranglábnál.

A kánikula stresszt és megterhelést jelent a szervezet számára. Ezért érdemes szem előtt tartanunk, hogyan kerülhetjük el a hőség egészségkárosító hatását.

Hűtsük a lakást! Figyeljük a szobahőmérőt!

Napközben tartsuk az ablakokat csukva, használjunk függönyt vagy egyéb sötétítőt! Lehetőleg éjszaka szellőztessünk. Csak a szükséges mértékben használjuk az elektromos készülékeket, még a világítást is, mert ezek is fűtik a lakást. Ha van légkondicionálónk, annak működtetése alatt tartsuk csukva az ajtót és az ablakot! Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 celsius fok közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körül van. A ventillátort csak rövid ideig érdemes használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Ha ezzel hűtjük magunkat, különösen fontos a fokozott folyadékpótlás. Ha otthonunkban nem tudjunk alacsonyan tartani a hőmérsékletet, igyekezzünk legalább 2-3 órát légkondicionált helyen tölteni! Kerüljük a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjunk árnyékban a legmelegebb órákban!

Vízosztás és ivókutak Esztergomban - A megyei jogú városban a hőségriadó idején ingyenesen biztosítanak ivóvizet az alábbi helyeken: a Hivatal Széchenyi tér felőli bejáratánál (vizes ballon), vízosztás a Lőrinc utcából az Aradi térre vezető átjáróban az érintett napokon 9-16 óra között. A Széchenyi téren két párakapu alatt hűsölhetnek a járókelők. Ivókutak pedig az alábbi helyeket vannak: Szent István tér (a vár bejáratánál), Mindszenty hercegprímás tér (Erzsébet park bejáratánál), Aradi vértanúk tere (játszótér a Kis-Duna sétány mellett), Rákóczi tér (Bástya áruház bejárata közelében), Petőfi Sándor utca 31. (a kórházzal szemben lévő parkban), Damjanich utca 149. (buszmegálló mellett), Szentgyörgymező játszótér (kerékpárút mellett), Simor János utca 56. (nyilvános WC mellett), Gőzhajó utca, a Pump Track pályánál (Sportcsarnokkal szemben).

A legnagyobb segítség ilyenkor a víz

Fontos, hogy a lakásunk mellett a testhőmérsékletünket is igyekezzünk alacsonyan tartani, és fogyasszunk sok folyadékot, hogy megelőzzük a kiszáradást! Ne induljunk el otthonról védőital nélkül, legyen nálunk 1 liter víz. Rendszeresen fogyasszunk folyadékot, ne várjuk meg, amíg szomjasak leszünk! A vizet elvonó alkoholos és magas cukortartalmú vagy vízhajtó hatással bíró koffeines ital helyett igyunk vizet, és pótoljuk az izzadással elvesztett sót is, a vízivás sópótlás nélkül ugyanis veszélyes lehet.

Otthon zuhanyozzunk vagy fürödjünk gyakrabban és langyos vízben. De használhatunk vizes borogatást, lábfürdőt is. Az öltözködésünkkel is alkalmazkodjunk a kánikulához: viseljünk világos, természetes alapanyagú, bővebb ruhát, ezzel és napvédő készítmények alkalmazásával is védve bőrüket a leégéstől. Ha a napra megyünk, bátran viseljünk széles karimájú kalapot és napszemüveget.

Ellenőrizzük a testhőmérsékletünket. A 38 fok feletti testhő már káros az egészségre, 39 fok felett hőguta veszélye fenyeget, míg 40 fok felett életveszélyes állapot alakulhat ki.