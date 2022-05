A fiatalok összefoglalták, megmérték tudásukat az eddig látottakról, halottakról és tanultakról. Az iskola területén kialakított tematikus állomásokat is felkereshették, ahol különböző nehézségű feladatokkal várták a lelkes diákokat. Minden állomáson pontokat lehetett összegyűjteni. Készíts ügyességi játékot újrahasznosítható alapanyagokból! címmel házi pályázatot is kiírtak tanulóik számára, amelyre rengeteg kreatív alkotás érkezett be, és amelynek eredményét a későbbiekben teszik majd közzé.