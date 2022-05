Ahogy azt kormányinfón bejelentették, péntektől csak a magyar rendszámú, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autókat lehet megtankolni 480 forintos literenkénti áron. A bejelentés nagy port kavart, csütörtök délután Észak-Komáromból hatalmas autótömeg indult át a déli városrészbe.

Az egyik nagy benzinkútnál az Igmándi úton is hosszú sor kígyózott este hét óra után is, egészen a volt Lengyárig, de a járókelők arról beszéltek, korábban a rendőrségnél álltak az utolsó autók. Öt óra körül még az Erzsébet hídon is alig lehetett átjutni Dél-Komáromba, annyian igyekeztek tankolni. A kúthoz egyenesen vezet az út egyébként a határtól, mintegy 1,5 kilométeren át. Ha a rendőrséget vesszük kiindulópontnak, akkor itt mintegy 700 méteres sorral számolhatunk.

A Facebookon megosztó volt az intézkedés fogadtatása. Sokan üdvözölték a döntést, hiszen az utóbbi hetekben legalább negyed órát kellett sorba állni a benzinkutakon Komáromban a benzinturizmus miatt. Mások igazságtalannak tartják a döntést, mint mondják, itt dolgoznak, és ide is adóznak, úgy érzik, nekik is jár a csökkentett árú benzin. Többen arról is beszámoltak a közösségi oldalon, hogy Szőnyből már csak kerülőúton lehet bejutni Komáromba, mert a Mártírok úti kúthoz annyian siettek át Szlovákiából. Itt egy idő után már rendőr irányította a forgalmat. Ez utóbbi kút egyébként nem egész 3 kilométerre van a határtól, lényegében a körforgalomban Szőny felé indulna egyből idevezet az út.