Iglódi Réka nem emlékszik pontosan, hogy mikor szeretett bele a horgászatba, annyit azonban bizton állít, hogy édesapjával már gyermekkora óta szívesesen járt le a Dunára és a környező tavakra. Korábban ugyan belekóstolt a kézilabdába, fociba, de még íjászkodott is, végül a horgászat maradt meg egyedül, amit elmondása szerint egyáltalán nem bánt meg. Napjainkban a Maros MIX színeiben versenyzik, nem is akármilyen eredményekkel.

A horgászat számomra hobbi, szenvedély és sport is egyben, hiszen sporttá válik azzal hogy versenyzek, versenyezni azonban csak szenvedéllyel lehet. Emellett hobbi is, hiszen ha horgászom, akkor pihenek is, kicsit kikapcsolok, van időm gondolkodni. Igazán izgalmassá pedig az teszi, amikor látom, hogy eltűnik a vízben az úszó, amikor fárasztom a halat és végül megszákolom

– mondta mosolyogva Réka.

Forrás: Facebook/Iglódi Réka

Mindegyik fogására szívesen emlékszik vissza. A rekord egy 7-8 kg körüli ponty volt, de elmondása szerint nem utazik a kapitális halakra, inkább a keszegezés az ő területe. Kezdetekben gyermekként is sokszor indult a felnőtt versenyeken, ahol már dobogóközeli, sőt, nem egyszer dobogós helyezéseket is elért, később a női megyei bajnokságba is benevezett.

Emlékszem, az első megyei versenyen fogtam egy gyönyörű aranykárászt, ami aztán meg is hozta nekem az aranyat

– idézte fel az első megyei megmérettetését.

2017-ben jött a nagy kérdés édesapjától, miszerint el szeretne -e indulni az országos női bajnokságon, amelyre Réka természetesen rögtön igent mondott. Bár itt, az igazi, nagy profik közt egészen más volt a szint és nem jutott el a dobogóig, elérte célját: nem lett utolsó. A verseny emellett nagy löketet adott a komáromi horgászlánynak. Folyamatosan fejlesztette, finomította technikáját, melynek végül az lett az eredménye, hogy meghívást kapott szuperkupa versenysorozatra, majd a következő női kupán már felajánlották neki a Maros MIX támogatását, így innentől kezdve az ő színeikben versenyez. Az országos bajnokságoknak köszönhetően aztán a hazai versenyek szinte mindegyikére eljutott már és az, ahogy folyamatosan fejlődik és lassan jut előre, nagyban lelkesíti őt abban, hogy újra és újra elinduljon.

Forrás: Facebook/Iglódi Réka

Legszívesebben a szőnyi Kórház-tavon horgászik, de gyakran látogatja a Dunát is, hiszen számos versenyen az úsztatásos technikát kell alkalmaznia, erre pedig a Duna biztosítja a legjobb edzési lehetőségeket. Mivel édesapja és keresztapja is nagy pecás, a családnak egyáltalán nem volt furcsa hogy Réka is a horgászat rabja lett. A barátok, ismerősök először elkerekedett szemmel néztek rá emiatt, mára azonban már örömmel hallgatják az új élménybeszámolókat. Ebben az évben kis időre mellékvágányra kerül a szeretett hobbi, mivel Réka a Selye János Egyetem Óvodapedaógiai Karán végzős, így minden idejét lefoglalja az államvizsgára való felkészülés és a diplomamunka. Hamarosan azonban újra kézbe kerülhet a felszerelés és görbülhetnek a botok.