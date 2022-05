Kovácsovics Fruzsina, Fábián Éva és az Óperenciás Bábszínház zenés műsorától és a gyermekek tapsától zengett az esztergomi főtér vasárnap délelőtt és délután. A város gyereknaphoz ezúttal az időjárás is kegyes volt, a szervezők pedig egy hosszú évek óta nem látott parádét rendeztek a Széchenyi térre. A május 29-ei gyereknapi ünnepet már előző nap bemelegítették, mégpedig Szentgyörgymező városrészben, ahol az olvasókörben Gryllus Vilmos és Gulyás Csilla koncertje, valamint sok-sok közösségi játék várta a kicsiket. Vasárnap a főtéren Esztergom több múzeuma is kitelepült, hogy gyerekeknek szóló programjaikból újabb változatban adjanak kínálatot. Az intézmények standjainál szükség volt a gyerekek kézügyességére és a fantáziájára is. Az egész napos ünnephez a Kapcsolatok Háza is csatlakozott, ők a Csillangó Meseműhely színpadi előadását és közösségi játékok egész sorát hozták el a kiemelt alkalomra. A nap speciális programjai között szerepeltek a Rubik Ernő Repülőtér és a Kresztergom mini autóspark bemutatói is.