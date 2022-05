1. Töltsünk el egy estét a szomszédban, népzenével!

Észak-Komáromban az Európa udvar 60-ba invitálja a szórakozni vágyókat Egy este népzenével címmel az OZ FIGUR Polgári Társulás és Borozó május 20-án, péntek estére. A 20 órakor kezdődő és éjfélig tartó program a Csoóri Sándor alap támogatásával valósul meg és a a tanfolyam résztvevői és oktatói muzsikálnak majd a közönségnek.

2. Fessünk Kavicsot az Öreg-tó partján!

Az Önkéntesség Tatáért Egyesület kavicsfestést szervez az Építők parkjába május 21-én, szombaton 10-13 óra között. Az ingyenes családi programon bárki részt vehet, a kavicsot és eszközöket a szervezők biztosítják. A program része a Kőkereső Játék Tatán 2. című eseménynek, amely május 29-én lesz megtartva és amelyről a rendezők később közölnek információkat.

3. Tekerjünk fel a panorámáért a Vaskapuhoz!

Körülbelül 40 kilométeres kerékpár túrára hívják a mozogni vágyókat május 21-én, szombaton 9.30-tól. A start az esztergomi vasútállomásnál lesz, ahonnan a résztvevők felkapaszkodnak a Vaskapu menedékházhoz, ahol a teraszról nyíló panorámában gyönyörködve szusszannak egyet, majd némi frissítés után leereszkednek a Búbánat-völgybe. A Fári-kút és egy Zen templom útba esik a Kerektavi természetház felé, ahol lehetőség lesz ebédelni is. A völgyön lefelé gurulva meg lehet állni egy körülbelül 5 kilométeres gyalogos túrácskára is a Hideglelős kereszthez, ahol csodás dunai kilátás várja a résztvevőket. A túrázók ez után a szlovák oldalon (ehhez fénylépes igazolvány kell) megnézik a bazilika látképét és a Garam torkolatot, majd visszagurulnak a vasútállomáshoz.

4. Gyalogtúrázzunk a csodás piroson!

Szintén az esztergomi vasútállomástól indulhatunk a természetbe május 21-én, szombaton. A Sasfészek Turistaház ugyanis ide hívja az érdeklődőket, akik szívesen részt vennének egy 19 kilométeres túrán, amelyen 575 méter szintet is meg kell mászni. A találkozó a 8-as indulási peron lesz 07.40kor, innen indulnak a résztvevők Gálicz Gábor vezetésével a 07.45-ös szentendrei busszal. A túra a piroson vezet Esztergom - Leányfalu - Vörös-kő - Pap-rét - Pilisszentlászló - Apát-kúti-völgy - Kaán-forrás - Visegrád - Esztergom útvonalon, és körülbelül 16 óráig tart. A szervezők kérik, hogy inni- és ennivalót mindenki vigyen magával. A túrára jelentkezni nem szükséges, mindenkit szeretettel várnak, csak időben legyen a kiindulási ponton.

5. Tegyünk jót szemétszedéssel!

A Kaleidoszkóp Ház környezetvédelmi csapata Öko-szkóp flashmobot szervez május 21-én, szombaton 11 órától. A cél: megtisztítani Esztergom kevésbé frekventált részeit a szeméttől, mert bár a város nagy figyelmet fordít a zöldterületek tisztaságára, a szemetelő embernél sosem lehet gyorsabb. A szemétszedés helyszíne a flashmobokhoz méltón nem előre meghatározott, hiszen nem lehet tudni, hogy hol lesz a legnagyobb szükség a munkára, a Duna-parton vagy épp a Vaskapui úton, ezért a szemétszedésre regisztráltak az utolsó napon fogják megkapni az instrukciókat, hogy hol lesz a találkozó. A szemét elszállításában a Zöld út Kft. segít. Regisztrálni a Kaleidoszkóp Ház Facebook oldalának írt üzenetben lehet.

6. Pünkösdöljünk a Pötörkével!

Pünkösdi táncházra hív kicsiket és nagyokat a Tatai Református Egyházközséghez a Kocsi utca 15-be. A május 21-én, szombaton 16 és 21 óra közé meghirdetett, ingyenes eseményen lesz gyöngyfűzés, lehet készíteni májfabotot és pünkösdi koszorút, a játszóház pedig pünkösdi játékokkal, pünkösdölő szokásokkal és táncházzal várja az aprókat. Az Aprók és Búzaszem csoportok fellépését hangszerbemutató előzi meg és ifjaknak és véneknek szóló táncház követi.

7. Vegyünk részt a Vadásznapon!

Egésznapos Megyei Vadásznapra várják az érdeklődőket a Vértes Kapuja Rendezvényközpontba, Csákányospusztára május 21-én., szombaton. Reggel 7-től vadételfőző verseny kezdődik, a megnyitó pedig 11 órakor lesz. 15 órától fellép és térzenével szórakoztat a Tatabányai Fúvószenekar. A programon lesz kézműves vásár, vadász ruházat, vadász könyv, vadász festmény kiállítás és árusítás, vadászautó bemutatók is. A helyszínre ingyenes buszjárattal is ki lehet majd jutni. A járat a tatabányai Tesco parkolóból indul 2 óránként, az első indulás 9 órakor, az utolsó pedig 21 órakor lesz. A járat a Ságvári úti Lidl előtti buszmegállóban, és a Szent István úti templom előtti buszmegállóban is meg fog állni. Visszafelé ugyanezen az útvonalon halad majd.

8. Idézzük fel a szlovák hagyományokat!

Családi délután és bál lesz Tatabányán a Puskin Művelődési Házban május 21-én, szombaton 14 órától egészen 23.30-ig. Az ingyenes eseményen a szlovák hagyományokat idézik fel. Lesz kiállítás régi bánhidai fotókból és tárgyi eszközökből, 14.15-től előadás a bánhidai szlovákok eredetéről, 15 órától Purgateátrium: Vásártér címmel Kovács Géza bábjátéka szórakoztatja a kicsiket zenészekkel és az Aranyalma Páros tagjaival. 16.30-tól helyi és vendég csoportok műsorai, filmvetítés lesz, 17.30-tól pedig előadás kezdődik Bánhida történetéről. Az este megkoronázásaként 19 órától bál kerekedik a Vértes Expressz Zenekarral. Az eseményen lesz borkóstoló, népi fajátékok, kézműves foglalkozás és vendéglátás is hagyományos helyi szlovák ételekkel: kolbászos káposztalevessel, bablevessel, pereccel.

9. Görkorizzunk a tavaszban az Által-ér mentén!

Különleges programnak ígérkezik május 22-én, vasárnap 9.30 és 14 óra között az a görkori túra, amelynek résztvevői Tatáról Dunaalmásig, majd vissza gurulhatnak az Által-ér menti kerékpárúton. A találkozó 09 órakor lesz Tóvárosban a Fényes fürdő parkolójánál. A kétszer 10 kilométeres úton a résztvevők néha megállnak pihenni is, am az útvonalon nem igazán van vendéglátóhely és vízforrás, így érdemes sok vizet vinni. Gurulás után a resztvevők beünek valahová enni is. Az úton a burkolat kiváló, így a túra sírollereseknek is ajánlott, de kezdő és haladó görkorcsolyásoknak, kerékpáros kísérőknek, rollereseknek is. A túrán védőfelszerelés viselését ajánlják a szervezők.

+1 Ki ne hagyjuk a jubileumi tárlatot!

A következő hetet is érdemes egy jó programmal indítani, például Tarjáni Antal erdőmérnök-fotóművész jubileumi kiállításának megnyitójával. A Hetvenkedő című tárlatot a tatabányai Puskin Művelődési Házban található Bánhidai kisGalériában május 23-án, hétfőn 17 órakor Szamódy Zsolt Olaf Balogh Rudolf-díjas fotóművész ajánlja a közönség figyelmébe. A képek június 23-ig várják az érdeklődőket a művelődési ház nyitvatartási idejében.