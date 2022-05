Nagy Árpádné 2019-ben, anyák napjára kapott nagylányától egy mandalapontozó készletet, három sablonnal, amivel a köríveket szabályosan el lehet osztani. Ez csak a kezdet volt. Azóta az asszony már több mint kétszáz különböző mintájú és méretű mandalát készített. Papírra, vászonra, fára, plexilapra és üvegre dolgozik, többféle technikával. Van köztük hagyományos mintájú és tartalmú, modern elgondolású, és gyógyító hatást elérő mandala is. Kör ablakdíszeket is készít cérnából horgolva, amelyek szintén mandalák.

A szőnyi származású hölgy a mandalákról általánosságban is megosztott pár információt a hallgatósággal. Megtudhattuk, a mandala szó kört, ívet, körszeletet, vagy korongot jelent. A rend, a harmónia, az arányosság, az átláthatóság, az egység, a szimmetria és a szakrális geometria megtestesülése. Elkészítési folyamata egyfajta meditatív szertartás is lehet. A mandala minden formája a középből indul ki és a kapcsolatot ezzel a képzelt középponttal mindvégig megtartja. A keleti kultúrákban a mandalákat még ma is a meditáció és az imádság szimbólumaként használják. Nyugaton inkább díszítőelemként jelenik meg falfestésen, faliképeken, textílián, padozaton, ajándéktárgyakon vagy különböző használati tárgyakon. A mandalák manapság reneszánszukat élik népszerűség tekintetében.

Nagy Árpádné már fiatalkora óta élvezi a kreatív alkotást. Tud ruhát varrni, kötni, horgolni, hímezni. Szívesen dolgozik hőre keményedő vagy levegőn száradó gyurmával, dekupázstechnikával és az akvarellfestést is szereti. Ünnepekkor mindig feldíszíti családi házukat saját készítésű dekorációival. A kiállításmegnyitót a Bozsik-iskolások műsora követte, akik anyák napja alkalmából köszöntötték a résztvevőket.