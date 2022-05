Ideális helyszínen, a csákányospusztai Vértes Kapujában szervezték meg az idén a Megyei Vadásznapot. A Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Komárom–Esztergom Megyei Területi Szervezete, a megyei Vadászok Szövetsége és a Vértes Kapuja Rendezvényközpont egész napos programján minden korosztály talált magának kedvére való elfoglaltságot.

Rendőrkutyás, tűzoltó-, solymász- mellett volt szarvasbőgő bemutató, a vadászathoz kapcsolódó vásárosok kínálták áruikat, újdonságként pedig az idén a szimulációs lövészetet is ki lehetett próbálni, de nagy sikere volt a Hangvadász Kürtegyüttes műsorának is. Sokan voltak kíváncsiak a koncertekre is.

A megnyitón dr. Kancz Csaba kormánymegbízott emelte ki a hivatal és a vadászkamara jó kapcsolatát, majd Bencsik János országgyűlési képviselő szólt arról, hogy az erdőgazdálkodás és természetvédelem is külön államtitkárságként működik majd, amely jelzi mindkettő fontosságát.

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Szalai Árpád, az OMVK megyei elnöke a kamarák múltjáról szólt, majd kiemelte: hazánkban negyven vadászterületen 70 ezer vadász működik, megyénkben csaknem háromszázezren. A megyei szervezet tevékenysége közé tartozik a közelmúltban megnyílt tatabányai oktatóközpont működtetése is, amely iskolai osztályok számára nyújt lehetőséget e különleges tevékenység betekintésébe.

Kitüntetéseket is átadtak a megnyitó után. Szabó Judit a Csatkai Földtulajdonosok Vadászegyletében végzett kiemelkedő munkája, valamint a vadászat népszerűsítésében, ismeretterjesztésében végzett tevékenysége elismeréseként a Hubertusz kereszt arany fokozatát vehette át. Drobny László a vadászkamarában végzett kiemelkedő munkája, valamint a vadászati oktatásban végzett tevékenységéért a Vadászkamara Érdemérmét vehette át.

Versenyek eredményét hirdették ki - A Gyermely-Gyarmatpusztai lőtéren megszervezett hagyományos lövészversenyről kiderült, hogy a hölgyek között az első Vörös Eszter lett, a férfiaknál Varga Zoltán. A sportlövők legjobbja Németh Zsolt és csapatban a Tatabányai Lövész Klub (Kokojev Viktor, Varga Zoltán és Palkó Gábor) tört az élre. Fegyverhajító verseny legjobbjai a különböző kategóriákban: Cziráki-Tokár Kata, Keresztes Levente, Eigner János. A vadételfőző versenyt több fogásos ételsorával a Vértesalja Vadásztársaság csapata nyerte Pásku Tibor és Tünde vezetésével. Vaddisznópörkölt készült paraszttarhonyával, borókabogyós vaddisznópörkölt, rókagombás, barnamártásos szarvasbélszín, tócsni.

Kis Balázs a kamarában valamint a vadgazdálkodási-vadászati ismeretterjesztésben, oktatásban végzett kiemelkedő tevékenysége okán kapott Vadászkamara Érdemérmet. Pintér István pedig a kamarában végzett munkájáért, s a lövészet népszerűsítéséért, oktatásáért, valamint kiemelkedő lövészetvezetői tevékenységének elismeréséért vehette át a Vadászkamara Aranyérme kitüntetést.

A díjátadást az új vadászok ünnepélyes fogadalomtétele követte. Harminc hölgy és úr tett fogadalmat, majd vehette át az oklevelet.