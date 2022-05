Megyei információ A portál elemzése szerint egy-egy népszerűbb modell ötéves példányánál az emelkedés a tavalyi árakhoz mérten modelltől függően 10–28 százalékos, általánosságban elmondható, minél népszerűbb egy modell, annál jelentősebb az áremelkedés a használt autóknál is.

Kimutatták: egy két–hároméves autó akár újkori ára felett is eladható forintban számolva, és vannak olyan öt–hét­éves modellek, amelyek több pénz­ért adhatóak tovább, mint újkorukban. Kiugró példaként említik, hogy egy ötéves Audi A4-esért ma kétszer annyit kell fizetni, mint 2019-ben, az átlagár 4,38 millió forintról 8,8 millió forintra nőtt. Elemzésük szerint egy 2007-es Opel Astráért nagyjából 10 százalékkal, mintegy 100 ezer forinttal kell többet fizetni, mint tavaly.

A chiphiány és az ukrajnai háború által fokozott ellátási nehézségek az elemzők szerint még évekig tartanak, így az árak emelkedése is tartós tendencia maradhat – írják a közleményben. Az elemzésben felhívták a figyelmet az átlagosnál olcsóbb üzemű hibrid és elektromos modellek áremelkedésére is. A portál adatai szerint a Toyota Priusok átlagára csupán az elmúlt 12 hónapban 27 százalékkal emelkedett, míg a piac egyik legnépszerűbb használt villany­autójának számító BMW i3 20 százalékkal drágult a korosodása ellenére is.

Az elemzés tapasztalatait egy tatabányai használtautó-kereskedő is megerősítette portálunknak.

– Az alapanyaghiány problémát okoz, ezt mi is tapasztaljuk – árulta el Bereczki Gábor. Mint fogalmazott, a használt kocsiknál árfelhajtó hatású az is, hogy az új autókra olykor egy–másfél évet is várakozni kell. Emellett az új járművek esetében az árfolyamváltozás miatt nincs garantálva azok ára sem, tette hozzá. Könnyen előfordulhat tehát, hogy ha valaki egy új autót kinéz és megrendel magának egy bizonyos árért, azt már drágábban veheti át, ha eljön az ideje…

A szakember elmondta: a chiphiány érezteti hatását, a Távol-Keletről érkező elektronikai alkatrészek sokkal lassabban, nehézkesebben érkeznek hazánkba (is). A kereskedő kiemelte: az utóbbi időben kevesebb autót visznek be hozzájuk értékesítésre, ezekben pedig jellemzően több kilométer van.

Az orosz–ukrán háború hatásai - Az Oroszország és Ukrajna közötti fegyveres konfliktus immár több mint két hónapja tart, és – aligha meglepő módon – ez a mindennapi élet számos területén érezteti hatását. Ilyen a használtautó-piac is, mint megtudtuk. Bereczki Gábor elmondta: az említett országokban nagy mennyiségű grafitot bányásznak, ami az autógumikhoz szükséges, Ukrajnából, illetve Oroszországból pedig alapanyagok (vas, acél, alumínium) érkeznének – amennyiben persze minden rendben lenne. Az Ukrajnában zajló háború, illetve az ezzel összefüggő, Oroszországot érintő embargós intézkedések miatt a két ország korántsem tudja olyan mértékben kivenni részét az exportból, mint az „békeidőben” elvárható lenne.