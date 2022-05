A várandós édesanyáknak készítettek élelmiszerbiztonsági kiadványt a Nébih szakemberei. Az Ételt csak okosan! program részeként elkészült tájékoztató összegyűjtötte a kismamákat érintő, élelmiszerekhez kötődő veszélyforrásokat, és bemutatja azokat a lépéseket, amelyek betartásával az élelmiszerek okozta – akár rendkívül súlyos következményekkel járó – megbetegedések megelőzhetők. A tájékoztató azon felül, hogy inforgrafikával kiegészítve bemutatja a várandósság alatt kerülendő vagy fokozott odafigyelést igénylő élelmiszereket, felhívja a figyelmet a kifejezetten jótékony hatású ételek fogyasztására is. A 28 oldalas tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatban a tatabányai dietetikust, Talics Barbarát kérdeztük.

– A kiadványban olvasható: bizonyos élelmiszerek fogyasztása a várandós nők számára kockázatos lehet. Miért?

– A várandósság során az anyai szervezet bizonyos fertőzésekkel szemben sokkal fogékonyabb – az immunrendszer kisebb hatásfokkal működik, ezért kiemelt fontosságú az élelmiszer-higiénia. Törekedni kell a lehető legbiztonságosabb táplálkozásra, amely során csökken az esélye annak, hogy az ételek elfogyasztása után megbetegedjünk, ezért fontos, hogy baktériumoktól, vírusoktól és egyéb szennyeződésektől mentes élelmiszereket fogyasszunk. Leginkább a nem megfelelő hőkezelés és tisztítás okozza az élelmiszer eredetű fertőzéseket, ezért minden esetben fokozott figyelemmel készítsük el ételeinket, különösen ügyelve a megfelelő hőfokra.

– Milyen betegségeket, negatív tüneteket idézhetnek elő a kismamáknál bizonyos ételek?

– Az élelmiszer-eredetű megbetegedésekhez elsősorban különböző emésztőrendszeri panaszok, tünetek társulnak, mint a hasmenés, hányás, de jelentkezhet láz, vagy fejfájás is. Az ételekben megtalálható baktériumok – Campylobacter jejuni, Salmonella, Listeria monocytogenes – és vírusok az említett emésztőrendszeri tünetek mellett, a kismamáknál vetélést, koraszülést, halva születést okozhat, ezért kiemelten fontos, hogy körültekintőek legyünk.

– Hogyan védekezhetnek hatásosan ezen betegségek ellen? Mit érdemes kerülni?

– Lényeges, hogy az élelmiszerek tárolásánál és az elkészítésüknél is a biztonságot tartsuk szem előtt. A nem megfelelő tárolás következtében is megnövekszik a fertőzés esélye, például a hűtőszekrényben található élelmiszerekben is szaporodni képes Listeria monocytogenes által okozott liszteriózis. Mikrobiológiai szempontból az állati eredetű élelmiszerek, mint a nyers baromfihús, tojás jelentik a legfőbb veszélyt, leggyakrabban Campylobacter jejuni és Salmonella fertőzéssel találkozhatunk, de a zöldségek, gyümölcsök is okozhatnak különböző betegségeket, ezért esetükben is rendkívül fontos a higiéniás szabályok betartása. Minden esetben javasolt kerülni a nyers húst és halat, a nyers tojást, a mosatlan nyers zöldségeket és gyümölcsöket, pasztörizálatlan tejet és tejtermékeket, illetve figyeljünk arra, hogy az ételeket ne tároljuk egy-két napnál tovább, minél hamarabb fogyasszuk el őket, természetesen gondos újramelegítés után. A várandósság alatt a különböző élvezeti szerek, így az alkohol és koffeintartalmú italok, ételek fogyasztása is kerülendő.

– A kilenc hónap alatt nem csak a test változik. Miben másabb a várandós anyukák tápanyagigénye?

– Gyakori tévhit, hogy a várandós anyukának „kettő helyett kell enni”, bár tény, hogy a fogamzás előtti állapothoz képest megnövekszik az anyai szervezet energia igénye, de a várandósság első harmadában nem szükséges napi 150 kalóriával többet fogyasztani, mint korábban. A későbbiekben pedig körülbelül 300 kalóriára növekszik ez a napi többletigény, emiatt nem a mennyiséget kell növelni, hanem a megfelelő minőséget vegyük inkább figyelembe. Az energiabevitel mellett, ügyelni kell a megfelelő makrotápanyagok, így a fehérje, szénhidrát, zsír ellátottságra is, a magzat egészséges fejlődése érdekében.

– Milyen ételeket javallott fogyasztani? Mely vitaminok fogyasztására érdemes jobban ügyelni?

– Fontos kiemelnem, hogy a kismamáknak javasolt energia- és tápanyagigény meghatározása mindig egyénileg történik, befolyásolja ezt például a várandósságot megelőző tápláltsági állapot is. A kismama étrendjének összeállításakor fontos szempont a megfelelő rostbevitel is, a gyakran előforduló székrekedés megelőzésére, amelyet zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztásával tudunk elérni. A várandós anyának a vitamin és ásványianyag szükséglete is megnövekszik, különösképpen a kalciumot, magnéziumot, vasat, folsavat, B-vitaminokat, C-vitamint, D-vitamint illetően, melyek bevitele történhet étrendkiegészítők formájában, valamint egyes élelmiszerek fogyasztásával is. Kalciumban gazdag ételek a tej- és tejtermékek, olajosmagvak, folsav forrásként megemlíthetjük a szárazhüvelyeseket és a spenótot is, aminek vas tartalma is kiemelkedő. A megfelelő táplálkozás mellett az elegendő folyadékbevitel is nélkülözhetetlen a várandósság során.

– Mik a főbb irányvonalak, betartandó szempontok egy kismama számára az étkezésben? Mit javasol?

– A leendő édesanyák táplálkozási javaslatai alapvetően megegyeznek az egészséges táplálkozás irányelveivel. A fejlődő kisbaba és az édesanya érdekében is egyaránt fontos a megfelelő életmód, a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás. Javasolt a napi 4-5 alkalommal történő étkezés, mely során egyenlő arányban fordulnak elő állati és növényi eredetű fehérjék, rostban gazdag lassú felszívódású szénhidrátok, zöldségek, gyümölcsök és növényi eredetű telítetlen zsírsavak. A kismamák étrendjében mellőzni kell a nagy mennyiségű cukor bevitelt, kerülni szükséges a túl sok hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszereket, üdítőitalokat, valamint mellőzzük a finomított szénhidrátok és a magas zsírtartalmú ételek fogyasztását is. Dietetikusként igyekszem a lehető legváltozatosabb ételeket beilleszteni a pácienseim étrendjébe, figyelembe véve az egyéni igényeket, az alapvető szabályok keretein belül. Sok esetben előfordul valamilyen egyéb panasz, tünet is a várandósság során, például hányinger, székrekedés vagy a kívánósság amiket mind figyelembe kell venni a dietetikai tanácsadáson. Az említett panaszok mellett, kiemelném a terhességi cukorbetegséget is, aminek kialakulása kapcsán veszélyeztetettnek számítanak a túlsúlyos hölgyek, akinél a családban előfordult cukorbetegség, illetve azok az anyukák, akiknek előző terhességük alatt már kialakult a GDM (Gesztációs Diabétesz Mellitusz). A terhességi cukorbetegség kezelésében nagyon fontos jelentőséggel bír a megfelelően, szakember által összeállított étrend.