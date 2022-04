Még aki sosem járt erre, az sem téveszthette el a sonkafesztiválhoz vezető utat, ugyanis hömpölygő tömeg jelezte, merre lehet beszerezni a húsvéti finomságokat. Debreceni Tibor főszervező úgy látta, a vírus okozta kényszerszünet után is van igény erre a rendezvényre.

– Az emberek szeretik a sonkafesztivált, kérdezősködtek, az idén is megszervezzük-e. Szeretnénk a vendégeinknek segíteni abban, hogy megtalálhassák a megbízható sonkakészítőket. Itt rengeteg sonka közül lehet válogatni, mindenki rálelhet az ízlésének megfelelőre – mondta el Debreceni Tibor.

Ma már történelem - Az első sonkafesztivált Bábolnán 2007-ben rendezték meg, amelyet a külföldi sonkafesztiválok ihlettek. Sikerén felbuzdulva, két évvel később megalakították a Magyar Sonkalovagrendet. A bábolnai székhelyű egyesület célja, hogy megőrizzék a sonkakészítés régi hagyományait a tömegtermeléssel szemben, valamint életben tartsák a húsvéti hagyományokat is. Korábban sonkaversenyt is hirdettek, de ez a programpont az idén elmaradt.

Azt is megtudtuk, a magyar sonkának jellegzetes ízvilága van, ami különbözik a többi európai sonkáétól. Az árusok Szegedről, Békéscsabáról, Dánszentmiklósról érkeztek, de bábolnai termelők is részt vettek az eseményen. Mégsem volt két egyforma sonka, hiszen mindenki a saját ízlésének megfelelően készíti el a húst.

Akinek már a zsákjában volt a sonka, nyugodtan válogathatott a húsvéti termékek között is (Forrás: K. D. / 24 Óra)

Nem csak a megyénkben élők voltak kíváncsiak a fesztiválra. Többen jöttek Székesfehérvárról, Győrből, de akadt, aki Budapestről érkezett. Persze nem csak sonkát lehetett beszerezni a vásári forgatagban: kolbászok, édesség, pecsenye, házi termékek, díszes húsvéti tojások, sőt, még az ismert spanyol édesség, a churros is szerepelt a kínálatban. Az eseményre sokan kutyával együtt érkeztek, az állatok boldogan rohangáltak fel és alá a hús illata okozta izgalomtól.

A szervezők zenés produkciókkal is készültek késő délelőttől. Többféle zenei műfaj is felcsendült. A Marching Jazz Band a dixieland stílust képviselte, de harmonikások és a hatvanas éveket megidéző rockcsapat is fellépett.

Csokira válthatóak a nyuszik - A húsvéti hagyományokhoz kapcsolódó sonkafesztivál után ezen a héten is izgalmas programmal készülnek megyénk nyugati városában. A Bábolnai Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont munkatársai elsősorban a gyerkőcöket várják szerda délután, 16 és 18 óra között a Szabadidőparkba. Elrejtett nyuszikat kell majd keresni, amelyeket csokira lehet majd beváltani. Emellett húsvéti dekorációval is készülnek, ahol sok családi fotó készülhet majd. Közösen díszítik fel Bábolna tojásfáját is, a szervezők azt kérik, mindenki hozzon magával egy díszt.