A műanyag hulladékból környezetbarát technológiával alapanyagot gyártó vállalat a tavalyi esztendőben ismét meghirdette a népszerű versenyt, melyhez alapítványok, egyesületek csatlakozhatnak. A résztvevőknek 2021. december 1. és 2022. március 31. között volt lehetőségük arra, hogy minél több kupakot gyűjtsenek össze.

Mi a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítványon keresztül nevezünk minden évben, méghozzá úgy, hogy a Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Zengő Óvoda és Bölcsőde gyűjti a kupakokat

– mondta el Kecskeméti Éva lábatlani óvodapedagógus, aki egyben a gyűjtés koordinátora is volt.

Megtudtuk, hogy iskolában kampányszerűen havonta rendeznek osztályok közötti versenyt, melynek eredményeként bizonyos időközönként mintegy 2-300 kilogrammnyi kupakot hordtak át az óvodai épületben kijelölt tárolóhelyiségbe. Emellett a diákok és az óvodások családtagjai, rokonai, továbbá barátok és ismerősök is lelkesen segítettek abban, hogy minél több műanyagot gyűjthessenek. Az összefogás végül első helyet ért az alapítványnak.

Az elszállított kupakmennyiség alapján 137 ezer forintot kapott a szervezet, melyből 102 ezret az iskola, míg 35 ezret az óvoda részére adtam át. Az első helyért további 120 ezer forint járt, melyet szintén az óvoda kapott meg. Örömteli, hogy a hulladék gyűjtésével és a versenyben való szerepléssel 257 ezer forintnyi összeget szereztünk a két intézmény számára

– ismertette.

Kecskeméti Éva megjegyezte: az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre, így például évek óta szelektíven gyűjtik a fém-, műanyag- és papírhulladékot is. A versenyt nemcsak az újrahasznosítás miatt tartja hasznosnak, hanem azért is, mert a bevételt a gyermekekre fordíthatják. Azt is elmondta, hogy Lábatlan már készül az újabb megmérettetésre, és már most van öt-hat zsáknyi kupak az óvodában.

Gyűjtés: Lábatlan az elmúlt tíz évben folyamatosan dobogós helyen végzett a kupakversenyben, hol másodikok, hol harmadikok lettek, de az elmúlt öt évben már stabilan ők a nyertesek. Kecskeméti Éva azt is elmondta, hogy az egyik évben az eredményhirdetést a cég annavölgyi üzemében tartották, így betekintést nyerhettek, hogyan zajlik az újrahasznosítás. A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde legutóbb a Göncölj a Földért Sulizsák akcióban 1440 kilogrammnyi régi ruhaneművel és textillel vett részt, emellett kampányszerűen elektronikai hulladékot is gyűjtenek.