A Tatabánya városközpontjában az autóktól erre a napra lezárt területen rendezvénysátor, alatta asztalokon a rajtcsomag hozzávalói várták a mindenre kész túrázókat, akik a gyümölcsöt, innivalót, energiaszeletet és lebomló vécépapírt megragadva indultak neki a 10, 20, 30, 40, vagy akár a klasszikus 50 kilométeres távra. A szervezők természetesen út közben sem hagyják őket magukra: a frissítőpontokon további finomságok várnak rájuk. Több mint 5000-en regisztráltak idén.

Az ország egyik, ha nem a legnépszerűbb teljesítménytúrája, a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által szervezett Gerecse 50 az idén jubilál: ez a 40. túra. Ennek apropóján teljesíthető most a 40 kilométeres táv is.

A negyvenest Horváth Zoltán álmodta meg – a Gerecse 50 atyjának is nevezik őt –, az álmokat pedig Rieder Béla, a Magyar Természetjáró Szövetség grafikusa „vetette papírra.” A jelvény középpontjában a Ranzinger-kilátó látható. A rajt- és célközpontban a Turistashop kínálatából is lehet válogatni. Lesz kéktúrás csősál, túrazokni, igazolófüzetek – Alföldi Kéktúra, Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és Országos Kéktúra. Lehet válogatni a helyszínhez közeli tájegységek túrakönyveiből is.

Bár az időjósok derűt és napsütést ígértek az április 23-i, szombati eseményre, az időjárás úgy döntött, valamivel nagyobb kihívások elé állítja a nevezőket: esővel, hideggel, borúval rukkolt elő ezen a reggelen. A túrázók azonban mindenre felkészülten, melegebb, vízálló ruhában jelentek meg a rajt és a cél helyszínén, amely minden távon a Vértes Agorája előtti Szent Borbála tér. A rajtoltatás reggel 6 órakor indult, és már az első fél órában átlépte az 1000 főt az indulók száma.

A híres Gerecse 50 - A Gerecse teljesítménytúrák leghosszabb, klasszikus szakasza, amely egyben IVV túra is. Ez a túra nemcsak hazánk első 50 kilométeres teljesítménytúrájának az útvonala, hanem napjaink legnépszerűbb, legnagyobb létszámot megmozgató túraeseménye is. Az útvonalon végighaladva teljes képet kapunk a hegység látnivalóiról, miközben olyan elragadó településeket érintünk, mint Tardos, Pusztamarót, Héreg vagy Vértestolna. A túra végén pedig a Tatabánya felett magasodó Turul madár alatt elhaladva már biztosak lehetünk abban, hogy a Gerecse belopta magát a szívünkbe.