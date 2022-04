Horányi László, Jászai Mari-díjas színész, aki az Esztergomi Várszínház igazgatója a 2022-es nyári idényre a „Misztériumok évada” címkét tette, hiszen ezúttal több ponton is a vallásos színjátékok, drámák várják majd a közönséget, de persze nem csak azok. Az már hosszú évek óta hagyomány az esztergomi szabadtéri színházban, hogy a legkülönfélébb műfajokból adnak válogatást az adott év kínálatában. Így lesz most is, így például a klasszikus szerzők drámái mellett kortárs, avagy modern darabok is láthatók lesznek, ahogy kabaréestek és több műfajt képviselő koncertek.

Az idei évadban a határon túli magyar színházakat az Aradi Kamaraszínház két különleges darabbal képviseli majd. Ezen a nyáron az esztergomi teátrumban a korábbi időszakok bábtáborának folytatásaként gyerekeknek szóló művészeti táborral várják az intézményben a kicsiket. A bazilika előtti nagyprodukciók 2022-ben sem maradnak el, sőt, az évad mottójának számító „Misztériumok évada” itt kap megerősítést. De úgy is mondhatjuk, hogy az első produkció, a Noé bárkája című misztérium-opera az Ószövetséget, Az ég tartja a Földet című Szent Erzsébetről szóló popmusical pedig az Újszövetséget idézi részben, így a Szentíráshoz illesztett két illusztrációban gyönyörködhet a publikum.

Az Esztergomi Várszínház három nagyobb egységre osztott műsorkínálata első etapban a július 2-ai nyitóelőadástól a hónap végéig tart. Ezután jönnek az augusztusi tematikus részek, ahol egyrészt az Arad Esztergomban, másrészt a XXII. Esztergomi Művészeti Tábor várja a felnőtt és a gyerek nézőket. A harmadik szekció a bazilika előtt felállítandó nagyszínpadra megálmodott, és már említett két előadás lesz.

A teátrum kapuja idén először július 2-án nyílik ki, akkor Szent Ferenc életéről szól az Isten komédiása című darab, melyet az Esztergomi Várszínház és a Soproni Petőfi Színház mutat be közösen. 5-én Sławomir Piotr Paweł Mrożek Rókavadászat című szatíráját láthatja a közönség az Esztergomi Diák Színjátszókör előadásában. Ugyanezen a napon Carlo Goldni A hazug című drámája lesz műsoron a Szent Erzsébet-iskola diákjai révén. A Komámasszony, hol a stukker? című Görgey Gábor-komédia jó alkalmat ad 8-án, hogy megemlékezzünk az idén elhunyt szerzőre. 9-én a Sweet Ginger helyi törzsi tánccsoport lép fel Tánc női körben című koreográfiájával. 10-én Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs szövegeit feldolgozva mutatja be a Két Hold világa című előadást a Transzformáció Alapítvány és a Spektrum Színház. 12-én a Carmen Sporttánc Egyesület Misztériumtánc elnevezésű produkciójával lép a színpadra. 13-án a Gyulai Várszínház Mi volnék nélküled című Jászai Mariról szóló monodrámát adja elő.

Milyen lesz a musical? - Horányi László, az Esztergomi Várszínház igazgatója, a Régió TV Esztergom-nak korábban azt nyilatkozta Az ég tartja a Földet musicalről, hogy annak premierje Budapesten lesz áprilisban, majd ezután mutatják be szabadtéri ősbemutatóként Esztergomban is, itt a bazilika előtti nagyszínpadon. Horányi László elmondta azt is, hogy ő is szerepel a magyar szentről szóló előadásban. Mint az igazgató jelezte, a musical monumentális színpadot igényel, ezért a korábbi nézőtéri elhelyezést is át kell alakítani.

Az Aradi Kamaraszínház 15-én a Rosencrantz és Guildenstern halott, 16-án Az élő halott című drámát viszi színre. 19-én a 20 éves Esztergomi Mozdulat Táncművészeti Egyesület Így táncolunk mi… című összeállításával ejti ámulatba a publikumot. 20-án Koós Réka és a Stúdió 11 ad koncertet a sokat látott deszkákon, majd 22-én Shakespeare leghíresebb szerelmi drámáját láthatja a közönség kortárs tánc formájában a Kulcsár Noémi Tellabortól. 23-án a Magyarock Dalszínház Állati Story címmel adja elő családi musicaljét. 27-én este a Stéphanie Schlesser Orscestra-é a színpad, akik Párizsi éjszakákról zenélnek majd. Swing Me Amadeus címmel a Kúlart fogalmazza át Mozart klasszikusait 29-én. 30-án a nagy mesemondó, Berecz András áll majd a színpadon, Isten bolondja című összeállításával. Az augusztusi hónap a már említett művészeti táborral indul. 2-án a Papucsszaggató királykisasszonyok, 3-án a Tündér Mira és 4-én Mátyás király születése napja című mesét nézhetik meg a gyerekek.

A klasszikus muzsika kedvelőinek szól augusztus 12-én Konyicska Renáta zongoraművész koncertje, majd másnap a L’art Pour L’art Trió Csirkebefőtt című produkciójával nevetteti meg a nagyérdeműt. Augusztus 16-án a Benjamin Britten híres műve, a Noé bárkája lesz látható-hallható, mint egy egyfelvonásos misztérium-opera. 19-én pedig a sajtóban már többször is beharangozott kortárs produkció, Zsuffa Tünde regényét feldolgozó Lezsák Sándor szövegíró és Szikora Róbert zeneszerző által megalkotott Az ég tartja a Földet darabot élvezheti a publikum.

Kezdés kilenckor - Az Esztergomi Várszínház előadásai 21 órakor kezdődnek. Ez alól a gyerekeknek szóló matinék kivételek, melyeknél mindhárom esetben 10 órakor kezdődik a műsor. Jegyeket rendelni, elővételben megvenni a Cathedralis Tours irodájában lehet. A helyszínen az előadások napján 18 órától lehet belépőt vásárolni. Esőnapokról és más részletekről az Esztergomi Várszínház facebookos oldalán lehet tájékozódni, vagy a [email protected] e-mail-címen és a 06-30/941-5378-as számon érdeklődni.