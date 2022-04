A Selye János Gimnázium is csatlakozott a fenntarthatósági témahéthez, amelyet minden esztendőben a Föld napjához kapcsolódva szerveznek meg. Ennek apropóján látta vendégül az intézmény Áder Jánost, a témahét fővédnökét. A köztársasági elnök a vízvédelem fontosságát hangsúlyozta ki leginkább előadása során. A fiatalokat is bevonta a közös gondolkodásba, akiknek, telefonjukat segítségül hívva, különféle kérdésekre kellett válaszolniuk.

Áder János először azt a kérdést tette fel a diákoknak, hogy mennyi a felszíni folyékony édesvíz aránya a Föld vízkészletéből. A gyerekek többsége rossz választ adott, sokkal többet feltételezve a valóságnál, amely 0.007 százalék, amelyet a hidrológia James Bond-arányának is szoktak nevezni. Ezt az arányt kísérlet segítségével is bemutatták a közönségnek.

A víz körforgásával kapcsolatban Áder János elmondta, az utóbbi évtizedekben ez drámai mértékben felgyorsult és gyorsul továbbra is, ennek következtében szélsőségesebbé vált az időjárás, amely viharokban, hatalmas árvizekben mutatkozik meg. Az egy főre eső víz mennyisége is csökkent a népesség emelkedése miatt, ahogy a tiszta vízé is. Hozzátette, a kevés vízmennyiség már nem csak Afrikában és Ázsiában, Európában is problémát okoz.

Áder János előadásában a vízvédelemre helyezte a hangsúlyt (Forrás: K. D. / 24 Óra)

A szennyezett vizekkel kapcsolatban a köztársasági elnök megemlítette, hogy a szemét nagy része elér egészen az óceánig.

Olyan hulladékszigetek vannak már az óceánban, amelyeket a világűrből minden további nélkül lehet látni. Ha összeadnánk ezeket, egy India nagyságú területet alkotnának.

– hívta fel a figyelmet a problémára, hozzátéve, hogy ezek egy részéből mikroműanyag lesz, amelynek súlyos élettani hatásai lehetnek. A mikroműanyag már az emberi szervezetben is kimutatható, amelynek biológiai következményei még nem ismertek. Egy olyan felmérés is készült, miszerint ha ilyen mértékben szennyezzük a tengereket és óceánokat, akkor 2050 után több műanyag szemét lesz bennük, mint hal. Hazánkkal kapcsolatban megjegyezte, a tiszai műanyagszennyezés túlnyomó rész Romániából és Ukrajnából érkezik. A folyó megtisztításának érdekében szervezik meg Tiszai PET Kupát.

Az esemény végén a diákok is feltehették kérdéseiket a köztársasági elnöknek. A tanulók kérdései többek között az atomenergiára és a párizsi egyezmény megvalósulásának lehetőségére vonatkoztak.

A fenntarthatóság üzenetét közvetítik - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben meghirdette a fenntarthatósági témahetet, amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. A fenntarthatósági témahét kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szervezője a PontVelem Nonprofit Kft. Minden hazai és határon túli nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon vehet részt a témahéthez kapcsolódó programokon, illetve szervezheti meg az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat. A témahétre az egész Kárpát-medencéből – így a határon túlról is – csatlakozhattak magyar nyelven oktató általános iskolák és középfokú oktatási intézmények.