Esztergályos Patrik, az első Exatlon férfi bajnoka, ifjúsági olimpiai és világbajnok párbajtőrözőnk újra megmutatta, mekkora szíve van. Ezúttal az anyák napja kapcsán szervez jótékonysági programot, május elsején Tatabányán. Mint megtudtuk a fiatal sportolótól, motoros felvonulást szervez Borsodi Imrével, a Kristály Imperial Hotel & Esterházy Étterem PR-menedzserével összefogva az új multifunkcionális sportcsarnoknál, 14 órától.

− Szeretnénk egy jó hangulatú anyák napi motoros felvonulást szervezni, azzal a céllal, hogy a tatabányai Szent Borbála kórház szülészeti osztályán elengedhetetlen műszerek beszerzéséhez hozzájáruljunk − árulta el Patrik, hozzátéve, hogy mindemellett a bajba jutott ukrán édesanyáknak és gyermekeiknek is szeretnének segíteni.

Azt már Imértől tudtuk meg, hogy a háború sújtotta országból menekülőknek tárgyi adományokat gyűjtenek, míg a kórházat segítendő támogató jegyeket lehet majd venni az egyébként ingyenes rendezvényen. A programban motoros felvonulás is lesz, de a gyerekek is felpattanhatnak majd a kétkerekűekre. A vendégek között biztosan ott lesz az Exatlonból megismert Somhegyi Krisztián és Jósa Danny is.

Azt gondolom, a mai világban a legfontosabb a feltétel nélküli szeretet! Mindegy, hogy vírus- vagy éppen háborús helyzet uralkodik, a lényeg, hogy becsüljük meg a társainkat és segítsük őket, ahogyan csak tudjuk

− emelte ki Patrik a rendezvény mottójának is felfogható gondolatokat. A fiata sportoló egyébként saját, Válstuk Valóra, Együtt Sikerül Alapítványával is kiveszi a részét a szervezésből, és mint elárulta, az anyukák és gyermekeik, de természetesen az apukák sem fognak unatkozni.

Nem ez az első akció egyébként, amelyben Patrik és Imre külön-külön vagy épp együtt szerepel vállal. A fiatal párbajtőröző a tatabányai SMA-beteg testvéreknek is segített már, az idén pedig a szívbeteg tatai kislányt, Bogit is támogatta a tatabányai Plazma Centerrel összefogva.