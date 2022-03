Az elképzelést aztán tettek követték, és ha sok buktató és nehézség árán is, de pénteken ünnepélyesen letették az ásványvíz palackozó üzem alapkövét, amelyben elhelyezték az ilyenkor szokásos időkapszulát is.

Az ünnepi alkalomból Lévai Péter, a Dunaalmás Barátainak Köre, civil szervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Michl Józsefet, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás elnökét, Tata polgármesterét, Ollé Árpádot, a település polgármesterét, valamint Császár Vitalijt, a beruházó, Kardinalis Kft. ügyvezetőjét.

Lévai Péter kiemelte, hogy az elmúlt 25 esztendőben többször is felvetődött – már az akkori képviselő-testületi tagok körében is – e területnek a fejlesztése. 2007-ben aztán uniós támogatással sikerült a kutat is feltárni, kialakítani, majd 167 méter mélyen a karsztvíz is megjelent. A palackozó létesítésének ötletet 2012-ben öltött igazán testet. Tegnap pedig már az üzem alapköve is a „helyére” került.

A létesítmény 620 négyzetméteres lesz, amelyből az üzemi terület 550 négyzetméter. A beruházás összköltsége pedig eléri a 300 millió forintot.

Lévai Péter

Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra

Ollé Árpád elmondta, hogy a területet és a kutat mintegy 20 millió forintért értékesítették az üzemet építő társaságnak, amely elvégzi itt a tereprendezést, illetve az utat is kiépíti.

Ollé Árpád

Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra

A majdani biztonságos működés érdekében mintegy négy méterrel emelték meg az építkezés helyszínén az eredeti talajszintet. Ehhez 40 ezer köbméter földet használtak fel. Így érték el, hogy a létesítmény fél méterrel a mértékadó árvízszint fölé kerüljön.

– Célegyenesbe fordult a beruházás

Reményeink szerint, ennek az üzemnek a hasznát mi, helybeliek és megérezzük.

– jegyezte meg Dunaalmás polgármestere.

Michl József az üzem építését egy nagyszerű fejlesztésnek minősítette, egy olyan megújulásnak, amely javítja a járás élhetőségét is. Az alapkő letételét követően a helyi Vadvirág dalkör műsora emelte az esemény ünnepi hangulatát.