Ahogy kinyílt a tardosi ház ajtaja, azonnal megjelent az előszobában, hogy üdvözöljön. Nézett rám nagy barna szemeivel, le sem vette rólam, amíg beszélgettük. Mindent tudni akartam róla. Szerencsémre Fenusz Anita és Elekes Zsolt mindent el akartak mesélni.

Amint belevágtak a történetükbe, böködni kezdte a kezem: ő is itt van. Egy hatalmas, színes játék volt a szájában, a tekintetével pedig kilóra vett meg. Ám, ha kajláskodott is velem, a gazdik dorgáló szavára azonnal visszakozott. Nem fért hozzá kétség, micsoda összhangban vannak ők hárman: a két felnőtt és a 2 és fél éves Freya.

Azt szoktuk mondani, hogy ő a mi szívgyógyszerünk, aki meggyógyított minket. 2019 novemberében volt egy súlyos autóbalesetünk. Nekem a csigolyám tört, Anitának a térde sérült. Lizát pedig elveszítettük a balesetben.

Zsolt szavai nyomán egy családi tragédia elevenedik meg. A párra a baleset után hosszú és fájdalmas kezelések sora várt, ám tudták, a lelkük tört össze leginkább a frontális karambolban. Liza hatalmas űrt hagyott maga után, és ők nem is akartak másik kutyát, hiszen hogyan is lehetne pótolni a pótolhatatlant.

De a sorsnak más tervei voltak velük. A baleset után egy héttel – egy jó barát közbenjárására – megismerték Freyát, a border colliet, aki, bár még kölyök volt, nagyon hasonlított Lizára. Anita arca felragyog, ahogy az első találkozásról beszél.

Meglátott, és hatalmas lendülettel rohant felém, gyakorlatilag a nyakamba ugrott. Ott, abban a pillanatban tudtam, hogy hazajön velünk.

Így pecsételődött meg a sorsuk, röviddel a tragédia után így került hozzájuk Freya, hogy meggyógyítsa a szívüket. Anitáék családtagként kezelték a kis energiagombócot. Rengeteget foglalkoztak vele, a trükkversenyek felé kacsingattak, de kiderült: Freya diszpláziás, ami miatt a csípője kíméletet, odafigyelést igényel.

Közben kiderült, hogy Freyát nem csak testileg, de szellemileg is fárasztani kell, különben gazdái nyakára nő. Felmerült, hogy talán a keresés lehet a sportja. Ott nem hátráltatja csípőproblémája sem, hiszen a nyomokat követve előrefelé dolgozik, a mellső végtagjait terheli.

Bár komoly céljaink nem voltak, játékosan egészen pici korától „bújócskáztunk” vele: én elrejtőztem a lakásban, ő pedig megkeresett, ami igazán jó móka volt. Aztán gyakorolni kezdtünk, és nagyon hamar kiderült, hogy igazi őstehetség.

Zsolt és Anita egyetértettek abban, hogy ezt a tehetséget ki kell bontakoztatni. Anitáék Budapestre jártak, hogy lerakják az alapokat. Freya ott, a képzésen is bebizonyította, hogy egy négy lábon járó zseni. Imádta a feladatokat, a megszállottja lett a keresésnek. A mai napig eltántoríthatatlan, ha nyomkövetésről van szó.

Őrültje a munkának, ez a legkedvesebb dolog a számára. Remek orra van, a gyakorlatok során pedig bebizonyosodott, hogy nincs az a külső tényező, inger, ami le tudná őt venni a nyomról. Volt, hogy megtámadta őt egy másik kutya, de még abban a helyzetben is feladatra fókuszált. Ha megkapja a szagmintát, akkor neki küldetése van.

Zsolt szülői büszkeséggel a hangjában beszél a négylábú családtagról, akinek emberszeretete nem csak a vendégek üdvözlésében mutatkozik meg. Nyitottsága, szociális érzékenysége, amelyet talán terápiás kutyaként dolgozó apjától örökölt, nagy segítség a nyomkeresésben is, hiszen a szagminta, amit kap, egy ember szaga. Egy emberé, akit neki akarnia kell megtalálni.

Az időjárás ellenük dolgozik - Városban nehezebb keresni, mint a természetben és az idő is nagy ellenfél, hiszen több nap alatt kihűlhetnek a nyomok. De a kereshetőséget nagyban befolyásolja az időjárás is. Extrém melegben megterhelő a szabadtéri mozgás, ám hidegben nehezebb keresni: a kutyaorrba áramló fagyos levegő miatt. Az eső elmossa a keresett személy hátrahagyott szagát, az igazi ellenség azonban a szél, amely elviszi a nyomokat, komoly kihívás elé állítva a kutyát. Ilyenkor felelős döntést kell hozni: megéri-e az adott körülmények között keresni vagy jobb megkímélni a kutyát egy értelmetlen, kétes kimenetelű bevetéstől, ami lefárasztja őt és ezzel esetleg egy későbbi keresést hiúsít meg. Anita és Zsolt az alapinformációkat elemezve döntik el, érdemes-e bekapcsolódniuk egy keresésbe.

Freya két éves volt, amikor az első éles keresésben részt vett. Ott is, és azóta is számtalan helyzetben bizonyította már különleges képességeit. Anitánál és Zsoltnál rendszeresen csörög a telefon, hol közeli, hol távolabbi helyszínen kérik a segítségüket: Freya segítségét.

Ám ha valaki azt hinné, innentől csak a sikeres bevetések és a babérok learatása vár a négylábú fenoménra és gazdáira: téved. A képességek szinten tartásához folyamatos tanulásra van szükség. Minden helyzet más, és minden helyzetre meg kell próbálni felkészülni. Freya heti 2-3 alkalommal gyakorol terepen. Imádja ezeket a bevetéseket. Ilyenkor Zsolt vagy egy beszervezett személy, elindul egy útvonalon, amelyről nem beszél senkinek, majd elrejtőzik valahol. Freyának bizonyos idő elteltével követnie kell a nyomot. Amikor rátalál a keresett személyre, hatalmas dicséretet kap.

A szagminta a kiindulópont - Mintának olyan tárgy kell, ami „steril”, csak az adott személyhez köthető. Ha egy másik ember illatanyaga is rajta van, az zavart okozhat a kutyában, hiszen ő nem tud különbséget tenni, melyik szagot keresse, amikor nyomot követ. A legjobb egy olyan ruhadarab, amit biztosan csak az eltűnt személy viselt: egy sapka például. A keresők a steril szagmintát zárható zacskóban viszik magunkkal. Szükség esetén, például ha a keresés hossza vagy az időjárási viszonyok indokolják, a kutya kaphat egy újabb slukkot, ami felfrissíti benne a feladatot.

De legyen szó akár gyakorlatról, akár éles bevetésről, Freya megszállottan megy a nyomok után, tele van energiával. Anitának, a vezetőjének is hozzá kellett szoknia ehhez a tempóhoz:

Rendszeresen sétálunk vele, túrázunk, nyaralni visszük. Ugyanúgy él velünk, mint más családokban a kutyák. Kereséskor azonban rettentő intenzitásra képes. Mindenáron, minél hamarabb meg akarja találni a keresett személyt. Szerencsére, ha én hibázom is, őt akkor sem tudom kizökkenteni. Freya tartja a fókuszt akkor is, ha én valamit rosszul csinálok.

Egyesület ad majd keretet a munkához - Az RSCT Danuvia egy most alakuló speciális mentő egyesület, amelyben Elekes Zsolt az egyik alapító. Olyan mentősökből, rendőrökből, tűzoltókból áll ez a team, akik nem csak a munkahelyükön, de azon kívül is szívesen vesznek részt különféle karitatív jellegű segítségnyújtásokban. A csapatba csak mentési területen szerzett szaktudással, szakmai tapasztalattal, és csak meghívás alapján lehet bekerülni. A team jelenleg is működik, van köztünk mentőtiszt, mentőápoló mentőbúvár végzettséggel, rendőr mentőszakápolói végzettséggel, rendőr búvár végzettséggel, tűzoltó komoly keresőkutyás tapasztalattal is.