Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Lazók Zoltán, a város polgármestere az oroszlányi helyi televízió stúdiójában ültek egy asztalhoz február 14-én. Beszélgetésük fő témája a Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor értékesítésének ügye volt. Korábban mi is beszámoltunk a tábort érintő konfliktusról.

A város első embere úgy fogalmazott, hogy racionális döntést hozott, amikor az eladás mellett döntött, mert pótolni kell a városnak az iparűzési adó kieséséből származó bevételt. Lazók Zoltán szerint az idei költségvetés fenntartható, ám ehhez több önkormányzati tulajdon értékesítéséből származó bevétel is szükséges.

A képviselő a tévévita után Facebook-posztjában arról írt, hogy arra továbbra sincs válasz, hogy a városvezetés eladja-e a tábort vagy sem, illetve él-e a kormányzati ajánlattal. Ő úgy látta, hogy a polgármester, ha bizonytalanul is, de hajlik a megoldás irányába menni.

Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint novemberben két önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan eladási szándékáról volt szó, azt azonban nehezményezte, hogy az utolsó pillanatban a tábor is felkerült a listára. Úgy fogalmazott: ha kérik, és korábban már megtette ezt az oroszlányi önkormányzat , akkor támogatja az elképzeléseket és segít megfelelő forrást találni a projektekre. Czunyiné dr. Bertalan Judit elmondta, hogy a közbenjárására az állam megmentené az oroszlányiak balatoni táborát és megvásárolná az ingatlant az előterjesztésben foglalt áron.

Az előterjesztésben írtak szerint egyébként 98 millió forint értékkel és bruttó 213 ezer 360 forintos szakértői értékbecslési díjjal együtt meghatározott kikiáltási áron, versenytárgyalás keretében értékesítenék az ingatlant. A polgármesteri szerint az ingatlan fenntarthatósága, üzemeltetése is kérdéses.

– Egyelőre versenytárgyalás kiírásáról van szó, magyarul licitálhatnak a vevők az ingatlanra – mondta Lazók Zoltán, aki szerint még semmi sincs veszve. Amennyiben a fent említett eladási összeget sikerül máshonnan megszerezni, akkor nem lesz szó az értékesítésről, még nem tart ott a város.

– Tudunk olyan megoldást találni, hogy a tábor továbbra is az oroszlányi gyermekek javát szolgálja? – tette fel a kérdést Czunyiné dr. Bertalan Judit. Arra a felvetésre, miszerint vissza lehet-e lépni Káptalanfüred kapcsán, vagyis az önkormányzati testület eladásról szóló határozatát lehet-e módosítani, konkrét válasz nem érkezett.

Már döntöttek a büdzséről - Elhangzott a több mint egy órán át tartó stúdióbeszélgetésen, hogy a város egyelőre nem kapott ajánlatot a táborra. A polgármester hangsúlyozta: abban az esetben, ha nem biztonságos a városi költségvetés, az önkormányzat kiírja a versenytárgyalást. A grémium múlt héten döntött az idei büdzséről, amelyben 170 milliót remélnek ingatlanértékesítésből. Lazók Zoltán úgy nyilatkozott, ha ezt az összeget sikerül fedezni, akkor tárgytalan lesz Káptalanfüred eladása. Szóba kerültek a táborról készült 2016-os látványtervek is. Tizennégy szállás van a táborhelyen, ebből hármat fejlesztettek az elmúlt években, ma kettő üzemel. Elhangzott az is, hogy 1996 óta nem igen vannak táborozók, csak egyetemisták szerveznek oda gólyatáborokat. Hat évvel ezelőtt több mint 220 milliós fejlesztésről szólt a beszámoló, ami – beleszámítva az inflációnövekedést – mára egymilliárd forint is lehet. Czunyiné dr. Bertalan Judit azt mondta, ha lett volna az elképzelések mögött fejlesztési koncepció, tudott volna segíteni és ez továbbra sincs másként.