Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség ország­gyűlési képviselője a minap Face­book-oldalán reagált a káptalanfüredi táborral kapcsolatos felvetésekre. Mint ismert, az elmúlt héten nagy port kavart a gyerektábor értékesítésének híre. Akkor az oroszlányi képviselő-testület baloldali, az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre színei alá tartozó többsége úgy döntött, hogy eladja a káptalanfüredi tábort. A döntés meghozatala után a Fidesz-KDNP-s képviselő segítségért fordult a kormányhoz és egyeztetésekbe kezdett, hogy megmeneküljön a létesítmény.

Felgyorsultak az események és Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter válasza szerint a kormány megvásárolná az önkormányzattól az előterjesztésben foglalt áron. A segítségnyújtás azért van, hogy a város számára értékes vagyonelem ne kerüljön magánkézre, ne lehessen privatizálni.

A közösségi médiában közzétett hírre több hozzászólás érkezett. Czunyiné dr. Bertalan Judit csoportokra bontva válaszolt az olvasói kérdésekre. Úgy kezdte, amennyiben a káptalanfüredi tábort eladják, akkor nincs rá garancia, hogy az újra az oroszlányi gyermekek paradicsoma lehessen. Az országgyűlési képviselő szerint most jött el az ideje annak, hogy érdemi lépéseket kezdeményezzen. Azért, most – hangzik az indoklásban –, mert a városvezetés most akarja eladni a tábort, korábban sem fejlesztési javaslattal, sem forrás iránti segítségnyújtással kapcsolatos kérés nem érkezett.

Az egyik kérdéskör szerint vásárlás helyett rekonstrukcióra biztosíthatna elegendő forrást az állam.

– Most az a feladat, hogy a tábor megmaradjon, és megtaláljuk a következő lépést arra, hogy továbbra is sok szép emléket adjon minden oroszlányi gyermeknek – reagált. Úgy véli, a városvezetés válaszát követően kerülhet napirendre a tábor felújítása, most az a kérdés, hogy Oroszlány kíván-e élni a kormány vásárlási ajánlatával. Sokan kampányakciónak vélik az ügyet, és azt sejtik, hogy a városi büdzsében keletkezett hiányt töltené ki a tábor ára, a 98 millió forint. Ezeket nemleges válasz követte. Az indoklásában az áll, hogy biztosíték rá a költségvetési volumen és a tavalyi és az azt megelőző segítségnyújtás.