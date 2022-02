– Várható további cégek betelepülése, fejlesztése Komáromban, illetve a megye ipari parkjaiban?

– Számos beruházási tárgyalás zajlik jelenleg is, részben újak létrehozásáról, részben pedig a már meglévők bővítéséről. A magyar gazdaság tartóoszlopa az autóipar, annak is egyre inkább az elektromos változata. A globális autóipar ugyanis hatalmas, forradalmi jellegű változáson megy át, amivel a hagyományos meghajtás helyét teljes egészében átveszi az elektromos meghajtás. Ez azt is jelenti, hogy azon országok, térségek lesznek a következő korszak nyertesei, amelyek minél több ilyen típusú beruházást magukhoz tudnak vonzani. Komáromban az SK Innovation és a BYD, Tatabányán a Doosan jelenléte egyértelműen mutatja, hogy az elektromos alapra átálló autóipar beruházásai nagy örömmel jönnek a térségbe.

Reméli, hogy a megye minden választókerületében nyernek a jelöltjeik Forrás: Király Márton / Külgazdasági és Külügyminisztérium

– Több lakosnak a mai napig félelmei vannak az SK Innovation akkumulátorgyárával kapcsolatban, ezeket a hangokat a nemrég történt kisebb üzemzavar is erősítette. Mit lehet tenni a kételyek eloszlatása érdekében?

– Az ilyen aggodalmakat komolyan kell venni, mert mindenki aggódik a saját lakókörnyezete, a gyerekei, a szülei egészsége miatt. Megértem ezeket a hangokat. Emlékszem arra, amikor már Győrben laktunk, és az Audi odatelepült. Akkor is több volt a kétség, mint az öröm, mert mindenki nagyon félt attól, hogy történni fog valami. Ennek ma már több évtizede, és a győriek ma már kifejezetten büszkék arra, hogy a világ legnagyobb autóipari motorgyára ott van a városukban. Nyilvánvaló a félelem egy elektromosakkumulátor-gyár kapcsán is, hiszen veszélyes anyagokkal dolgoznak, bonyolult műszaki folyamatok zajlanak.

A komáromiak mégis nyugodtak lehetnek: minden egyes ilyen üzem felépítése során a lehető legszigorúbb műszaki és biztonsági követelményeknek kell eleget tenni, amit független hatóságok nagyon alaposan és szigorúan ellenőriznek.

Az említett üzemzavart is gyorsan el tudták hárítani, és biztosították a gyártás szabályszerű folytatását. Ráadásul az elektromos akkumulátorok gyártása egy zárt rendszerben zajlik, tehát sokszorosan túl van biztosítva a gyártási folyamat. Így, ha az ember nem érzelmi alapon nézi a dolgot – amit még egyszer mondom, megértek – hanem hideg fejjel, racionálisan, akkor tudhatja, hogy nem lesz baj.

Bízik a tárgyalások sikerében - Szijjártó Pétert az orosz–ukrán határról érkező, nem túl megnyugtató hírekről is kérdeztük, valamint arról, elképzelhető-e fegyveres konfliktus a térségünkben. – Nagyon remélem, hogy nem. Mi közép-európaiak világosan értjük a történelmet. Amikor a keleti és nyugati nagyhatalmak konfliktusba keveredtek egymással, akkor mi mindig vesztettünk. Ezért is szorgalmazzuk azt, hogy higgadtan, közvetlenül tárgyaljanak egymással az oroszok és az amerikaiak. Örülünk, hogy a két elnök már kétszer is tárgyalt, most pedig a két külügyminiszter is. Arra kérjük őket, folytassák a megbeszéléseket, mert nekünk nem kell még egy ilyen konfliktus. Abból csak rosszul jöhetünk ki.

– Az itteni tapasztalatokat figyelembe veszik-e az új, Fejér megyei gyár építésénél is?

– Természetesen. Az SK Innovationnek két nagy gyára van már Komáromban. Sok tapasztalat felhalmozódott a kivitelezés, a tervezés és a gyártás elindítása során. Ezeket az iváncsai beruházásnál mind figyelembe fogják venni. A fejlesztés 680 milliárd forintos értéket képvisel, tehát a hazai gazdaságtörténet valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházása valósul meg Iváncsán. Abban pedig, hogy ezt az üzemet Magyarországon valósítják meg, hatalmas szerepe van Komáromnak, a komáromiaknak. Amennyiben az SK nem szerzett volna olyan jó tapasztalatokat, akkor ezt a projektet a világ egy másik országába vitték volna el. Komárom és a komáromiak joggal lehetnek büszkék magukra, mert nekik is nagyban köszönhető, hogy a tavalyi év elején bejelenthettük a magyar gazdaságtörténet legnagyobb beruházását.

– Az észak-komáromi Jókai Színház nehéz helyzetbe került a járványhelyzet alatt. Támogatja a magyar kormány őket vagy más felvidéki kulturális intézményeket?

– A Komáromi Jókai és a kassai Thália Színházat is támogatja a magyar kormány. De nemcsak a színházat, hanem az egyetemet, a futballklubot és a Csemadokot is segítjük Észak-Komáromban annak érdekében, hogy a magyarság meg tudja őrizni a nemzeti, kulturális és vallási identitását. A mi kormányunk mindig is figyelt arra, hogy támogassa a határon túl élő magyar nemzeti közösségeket. Felhagytunk azzal a korábbi gyakorlattal, amely szerint Budapestről mondták meg, mi a jó nekik.

Mi megkérdezzük az adott területen élő közösséget, hogy mire van szükségük, és azt az erőnknek, lehetőségeinknek megfelelően próbáljuk megtenni. Természetes, hogy a felvidéki magyarság kulturális, vallási és sportéletét a jövőben is támogatni fogjuk.

– Korábban nyilatkozta, átgondolandó lenne, hogy újraindítsák a vasúti közlekedést a két Komárom között. Megvalósulhat ez?

– Nagyon szerettem volna, ha megvalósul, sokat tárgyaltam erről szlovák kollégáimmal. Közel is voltunk a megegyezéshez, de jött a Covid, valamint a határzárak, ami el is vitte az ügyet. Amit el tudtunk érni az az, hogy van buszközlekedés a két város között, amelyet ráadásul elektromos jármű biztosít. Ez sem rossz, de szeretném, ha a vasút ügyét újra elő tudnánk venni, amikor az élet még inkább visszakerül a normális kerékvágásba. A legészszerűbben úgy lehetne kivitelezni, ha egy, már meglévő járat, ami Komáromba vagy Észak-Komáromba érkezik, továbbhaladna, összeköttetést biztosítva így a két város között. Ez racionális, és a komáromiaknak nemcsak érzelmileg, de a gyakorlatban is fontos kérdés lenne, így remélem, hogy sikert tudunk elérni.

– Már a negyedik oltás kérdése is felmerült. Két Pfizerrel a Szputnyikkal oltottak számára is kinyílik majd a világ?

– Természetes, hogy az ember bosszús, ha korlátozzák a szabad mozgásában, szerintem inkorrekt is egyébként. Azzal, hogy a harmadik és negyedik oltásból az Európai Gyógyszerügynökség által elismert vakcinát vesz fel az ember, az utazási problémák is megoldódhatnak. Én magam is Szputnyikkal oltattam be magam. A számok egyértelműen azt mutatják, hogy ez az oltóanyag kiválóan teljesít, egyes értékelések szerint a Magyarországon használt oltóanyagok közül a legjobb. A legkorrektebb, amit biztosan el tudunk mondani az az, hogy egyik hazánkban alkalmazott oltás sem rosszabb a másiknál. Tehát megérte orosz és kínai oltóanyagot is vásárolni, mert ezekkel be tudtuk oltani a magyar embereket, amikor a nyugati oltások még nem álltak rendelkezésre.

Az európai szabályok rögzítik, hogy az uniós tagállamok veszélyhelyzetben hozhatnak döntést nemzeti hatáskörben oltóanyag-jóváhagyásról. Tehát mi az európai szabályok szerint jártunk el akkor, amikor a hatóságok engedélyezték a Szputnyikot és a Sinopharmot.

Érdekes, hogy amikor nyugat-európai politikusokkal négyszemközt beszélek, akkor mindenki elismeri, hogy az orosz vakcina egyértelműen az egyik legjobb. Senki nem kételkedik az orosz tudományos közeg minőségében, de nyilvánosan a liberális mainstreamtől való félelem miatt nem merik felvállalni ezt a véleményüket.