A Fidesz bejelentette az egyéni választókerületi jelöltjeinek listáját az országos választmány döntésének értelmében. A lista szerint Erős Gábort, Esztergom jelenlegi alpolgármesterét indítják Komárom-Esztergom megye 2. számú választókerületében az április 3-i országgyűlési választásokon.

Erős Gábort január 26-án szerdán mutatja be a választókerületi elnök, Hernádi Ádám az esztergomi Fidesz-irodában sajtótájékoztató keretében.

A megye másik két választókerületében már korábban egyértelmű volt, hogy a legutóbbi országgyűlési választásokon is mandátumot szerző Bencsik János és Czunyiné Bertalan Judit indul a tavaszi választásokon. A harmadik választókerületben azonban csak most derült ki, hogy az esztergomi Erős Gábort indítják.

Öt cikluson át vezette Tatabányát, 24 éve képviselő

Bencsik János Tatabánya rendszerváltás utáni első polgármestere. A tisztséget 2010-ig töltötte be. 1998-tól tagja a parlamentnek. A fenntartható fejlődés bizottságának alelnöke, a gazdasági bizottság tagja. 2020 óta a Tatai-medence kiemelt járműipari térség összehangolt fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa.

Bencsik János (Forrás: Bruzák Noémi)

A közelmúltban a Kemma.hu-nak adott interjújában felidézte: a kiemelt járműipari térség, a Tatai-medence jelentős mértékben járul hozzá az ország költségvetésének stabilizálásához. Elvárható hát, a központi költségvetés is támogassa azokat a beruházásokat, amelyek a helyi közösségeink jólétét, tudásának gyarapodását szolgálják.

Felsorolta a közelmúltban a Modern Városok Program keretében felújított és átadott József Attila Könyvtárat, a Szent Borbála Kórház 30 milliárdos fejlesztését, a felújított Esterházy-kastélyt, a bölcsődeépítéseket is többek között.

Mindezekből talán az is kirajzolódik, hogy a Tatai-medence előremegy és nem hátra.

- tette hozzá.

2010 óta tagja a parlamentnek Czunyiné dr. Bertalan Judit

Czunyiné dr. Bertalan Judit 2010 óta a parlament tagja, a negyedik mandátuma megszerzésére készül. Kétgyermekes édesanya.

Czunyiné dr. Bertelan Judit (jobbra) Áder János köztársasági elnökkel és feleségével, Herczegh Anitával a megújult Csillagerődben (Forrás: Krizsán Csaba / MTI)

Az igazságügyi bizottság alelnöke, valamint az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tagja is. Pedagógus és jogász végzettséggel is rendelkezik, családjogi szakjogász képesítést is szerzett a 2010-es években. 2006 és 2011 között a bokodi képviselő-testület tagja volt. A Bakonyalját is magába foglaló Oroszlány-Komárom térség választókerületi elnöke.

Nemzetközi sportkarrier után vágott bele a politikába Erős Gábor

Erős 2014 ősze óta politizál, akkor Szentgyörgymező városrészből jutott be az esztergomi közgyűlésbe szintén a Fidesz-KDNP támogatásával. A ciklus második felében már az abszolút többségben lévő Fidesz-frakció vezetőjeként politizált, 2019-ben pedig könnyedén újrázott: a legnagyobb támogatottsággal nyerte meg ismét választókörzetét, majd Esztergom alpolgármesterévé is megválasztották.

Erős Gábor korábban a sport terén futott be nemzetközileg is ismert és elismert karriert: játékvezetői pályafutása a 90-es évek közepén kezdődött, az NB I-ben 2001-ben mutatkozott be, 2016-os visszavonulásáig több mint 300 mérkőzésen lépett pályára. A nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) játékvezetői, partbírói keretének tagja 2003-ban lett, a 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján Pekingben az olimpia döntőn asszisztált Kassai Viktornak. A 2010-es dél-afrikai világbajnokságon, ugyanúgy Kassaival négy mérkőzést vezetett, köztük a Spanyolország–Németország elődöntőt.

Erős Gábor indul az április 3-i országgyűlési választásokon (fotó: Kemma.hu)

A világbajnokságot követően rosszindulatú rákos daganatot diagnosztizáltak nála, azonban sikerrel küzdött meg a betegséggel is: 2011 májusában már a londoni Wembley stadionban megrendezett Barcelona–Manchester United mérkőzésen lépett pályára Kassai Viktor oldalán. A számos nemzetközi mérkőzés mellett a hazai játékvezetés-képzésben is részt vett, jelenleg is a Komárom-Esztergom Megyei Játékvezetői Bizottság elnöke és a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja.