Nyár végén, a hatodik Samu-napon jelentették be a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Kiállítóhelyének bővítését. Így attraktívabb, érdekesebb kiállítási környezet jöhet létre egy interaktív látogatóközpont kialakításával az Előember-telepen.

Nagy Csaba közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt napokban személyüket fel nem vállaló ismeretlenek szórólapokat juttattak el a postaládákba megtévesztő és részleges információkkal a fejlesztéssel kapcsolatban. Ugyanakkor aláírásokat is gyűjtenek a lakosok körében, irányított, egyoldalú, pártatlannak és függetlennek nem nevezhető módon – írta a település vezetője, majd beszámolt a beruházást érintő kérdésekről.

Kiemelte: a Nemzeti Múzeum fejlesztési koncepcióját a 2019. évi választások során ismertetett formában és változatlan szakmai tartalommal ismertették a 2021. november 11-ei közmeghallgatáson. A koncepció két kerékpárutat, a Vértesszőlős–Baj és a Vértesszőlős–Vértestolna útvonalak megépítését tartalmazza.

Kerékpáros turisztikai központtá válhat - Bencsik János miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő kezdeményezésére 2020 őszén született meg az a kormányhatározat, mely pénzügyi fedezetet biztosított a beruházás megtervezésére, előkészítésére. A látogatóközpont mellett az eredeti tervek alapján háromszáz ember befogadására alkalmas konferenciaterem is épült volna és hozzá kapcsolódó parkoló. Emellett kerékpáros turisztikai központ: kerékpárszerviz és -kölcsönző, -mosó, továbbá tisztálkodási és átöltözési lehetőséget nyújtó kiszolgáló egység, amely szervesen kapcsolódik az Által-ér völgyi kerékpárút-hálózatához. A Neszmélyi borvidék borászatai által készített borok és a térség kézműves élelem-előállítóinak termékei is helyet kapnak egy kisebb vinotékában majd.

A tervezés, a nyomvonalak kijelölése már folyamatban van. Az új látogatóközpont a múzeumi feladatok mellett turisztikai, kerékpározással kapcsolatos szolgáltatásokkal, vinotékával is bővül majd a beruházásnak köszönhetően.

A fontos lelőhely a település egyik büszkesége (Forrás: Vértesszőlősi Előember-telep/ Facebook)

– A közmeghallgatáson elhangzott észrevételek alapján a Nemzeti Múzeum kivette a koncepcióból a környező utcákban élők által kifogásolt rendezvényközpontot és a hozzá kapcsolódó parkoló megvalósítását. A funkciók azonban megmaradnak, s felszabaduló helyek múzeumpedagógiai célokat szolgálnak majd – tette közzé közösségi oldalán Nagy Csaba.

A fejlesztés magában hordozza a változást, a turisták, a múzeumlátogatók száma megnövekszik.

Nőhet az idegenforgalmi beruházások száma, kiemeltebb szerephez juthat a szőlőhegy. A fejlesztéssel egyidejűleg megújulhat a MÁV-terület, új kerékpáros pihenő alakulhat ki, megvalósulhat a Valusek–Múzeum utcai lámpás csomópont, enyhítve a közlekedési problémákat, megvalósulhat az új faluközpont.

– Megszámlálhatatlan terv, melyek mind összefüggnek és melyek mind a település és a településen lakók érdekeit szolgálják – írta jegyezte meg a polgármester.