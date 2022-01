A Gazdasági-újraindítási Alap és a Kisvárosi Útprogram keretében történő fejlesztések közbeszerzései megtörténtek, a szerződések folyamatban vannak. A kilenc út felújítását az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., vállalta. Információink szerint április 15-ig tart majd az útfelújítási program.

Két régóta húzódó projekt végére is pont kerül. Megoldódik az Erdész utca csapadékvíz elvezetése, valamint a Bánki Donát utca megsüllyedt szakaszának helyzete is. Továbbá az Alkotmány utca és a Hunyadi János utca bizonyos szakasza, valamint a Malomsori Óvoda melletti murvás parkoló is érintett.

Továbbá a Népekbarátsága utca egyes lakótömbjei előtti járdák felújítása, valamint a Takács Imre utca is sorra kerül. Utóbbi esetben út- és járdaszakasz-újjáépítés várható. Évek óta tervben van a Várdomb utca felújítása. Most ez is megújul.

A városvezetés tavaly is jelentős összeget, 406 millió 400 ezer forintot fordított közutak, hidak építésére és felújítására. Ezzel pedig elkezdődött a város egyik legnagyobb beruházása.