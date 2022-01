88 éves korában elhunyt Fódi János, a méltán híres karmester, aki több mint ötven évig volt a csolnoki zenei élet meghatározó személyisége. Fódi János 1933-ban született a Veszprém megyei Tósokberéden. 1949-ben nyert felvételt a veszprémi gimnáziumba, ahol klarinéttal kezdte meg zenei tanulmányait. Később a zeneművészeti karvezetőképzőt és a zenetanárképzőt is elvégezte. A csolnoki zeneiskolában 1963-tól tanított, nyugdíjazásáig pedig az intézmény vezetője is volt. 1963-tól 2007-ig a Csolnoki Fúvószenekart vezényelte, mellette 1988-tól mintegy nyolc éven át a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekart is vezette. Fódi János 2015-ben vonult nyugdíjba.

Fódi János munkásságát számos díjjal is elismerték, többek között életművével 2002-ben kiérdemelte a Magyarországi Németségért Arany Dísztűt, négy évvel később a Josef-Gungl-emlékérmet. 2006. december 18-án pedig átvehette a Magyar Művelődési Intézet által adományozott Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díjat is.

