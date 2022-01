A két telephelyen összesen 1440 kilogrammnyi régi ruhadarab, cipő, illetve egyéb lakástextil gyűlt össze, melyeket a közelmúltban szállítottak el – tudtuk meg Kecskeméti Éva óvodapedagógustól. Tájékoztatása szerint a Zöld Óvoda címmel is büszkélkedhető intézmény minden olyan lehetőséget igyekszik megragadni, amely szorosan kapcsolódik a környezettudatosság témaköréhez, ezáltal példát mutathatnak a felnövekvő generációknak. Másrészt az sem elhanyagolható szempont, hogy az akciókban való részvételből anyagilag is profitál az óvoda, így az újrahasznosításra elszállított textilek árából befolyt összeg is őket illeti.

Elmondása szerint hónapokkal ezelőtt a Facebookon tette közzé a felhívást, majd rövid időn belül elkezdtek érkezni a felajánlások, érthető módon mindenki segíteni akart az óvodának. Elárulta azt is, hogy az összegyűjtött ruhák és cipők egy textilválogató üzembe kerülnek, ahol egyesével szétválogatják, majd állapotuknak megfelelően bálázzák őket. Minőségük alapján jelentős részüket újrahasznosítják, a rosszabbak pedig géptisztító ronggyá, ipari alapanyaggá válhatnak.

Kecskeméti Éva megjegyezte: a jövőben is szeretnének csatlakozni a programhoz, így ha valaki nyáron selejtezi a régi ruhákat, akkor a következő gyűjtés alkalmával nyugodtan viheti majd a zsákokat az óvodába.