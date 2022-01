A barokk stílusú, műemlék jellegű épület renoválása kapcsán Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense elmondta, hogy több évtizede volt az utolsó rekonstrukció. Azóta a kápolna lábazata vizesedett, problémák voltak az ereszcsatornákkal és beázások is történtek.

Dr. Török Csabától, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház, vagyis az Esztergomi Bazilika plébániai kormányzójától, egyben a kápolnáért felelős Vízivárosi Plébánia lelkipásztorától megtudtuk, hogy a külső homlokzat, a toronysisak és a tetőszerkezet megújítása mellett elvégzik a lábazat szigetelését is, így megelőzve a további vizesedést. A kápolnát belsőleg 1994-ben, míg külsőleg egy évvel korábban újították fel, így az azóta bekövetkezett állagromlás tette szükségessé a rekonstrukciót. Reméli, hogy a munkálatok június 29-ig, Szent Péter és Pál napjáig befejeződnek.

Megújul a külső homlokzat, a toronysisak, a tetőszerkezet is (Forrás: W. P. / 24 Óra)

A plébániai kormányzó portálunknak azt is elárulta, hogy bár nagyságrendileg 50 millió forintos projektről van szó, az építőipari alapanyagok árának változása miatt csak a munkálatok befejezésekor lehet a pontos összeget meghatározni. Megtudtuk azt is, hogy a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül pályáztak állami támogatásra – ez a költségek harminc százalékát teszi ki –, az önkormányzat is anyagi hozzájárulást nyújt számukra, a fennmaradó részt pedig a hívek adománya és a főegyházmegyei támogatás teszi ki.

Projektek Esztergomban az elmúlt években több egyházi épület is megújult: Pilisszentlélek 1857-ben épült templomát 77 millió forintból újították fel, melyet az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, az esztergomi önkormányzat és a kormány is anyagilag támogatott. A belvárosi temető felett található Jó Pásztor-kápolna 2018-19-ben kapott új tetőszerkezetet, míg a leglátványosabb projekt, a bazilika teljes körű felújítása jelenleg is zajlik, és a tervek szerint 2024-ben ér véget.