Óriási élményben volt része az aprótalpúaknak december 6-án, és most nem csak arra gondolunk, hogy reggel a cipőikben édességek várták őket. Tatán ugyanis az Magyar, Izlandi Lovas Egyesület kezdeményezésére lovas felvonulással látogatott el a a Mikulás az óvodákhoz, iskolásokhoz. Straubinger Zoltán, az egyesület elnöke ráadásul elhívta Tatára Pintér Tibort, a Nemzeti Lovas Színház alapítóját, művészeti vezetőjét is, de számos környékbeli lovas is csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek során természetesen ajándékokkal érkezett mindenhova a fehérszakállú.

A lovasokat Michl József polgármester is elkísérte útjuk egy részén, és ki is vette a részét a közös éneklésből. Az aprótalpúak mellett egyébként természetesen a népszerű színész, Tenya is dalra fakadt, ahogy színházbeli társulatának több tagja is.

Mint megtudtuk, Straubinger Zoltánnak azért is volt fontos ez a Mikulás-kezdeményezés, mert a pandémia miatt az idei évben hagyományos, gyermekközpontú programjaikat nem tudták megtartani, viszont mindenképpen szerettek volna kedvezni a legkisebbeknek. Így, az immár bő tízéves missziójukat is tudták folytatni, sőt, új szintre emelni: még több gyerkőccel ismertették meg a lovakat, keltették fel érdeklődésüket a lovaglás iránt, miközben élményt adtak nekik. Azt, hogy a kezdeményezés jó ötlet volt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ovisok és az iskolások is nagy örömmel fogadták a lovasokat és lovakat, együtt is énekeltek nekik és a Mikulásnak.

Pintér Tenya a Kemma.hu-nak elmesélte: nagyon fontosnak tartja, hogy önzetlenül, a lelki dolgokat előtérbe helyezve álljon az ember ügyek mellé, ezért is tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon a tatai kezdeményezéshez. Hozzátette, hogy a Nemzeti Lovas Színházháznál is igyekeznek megmutatni a gyerekeknek, fiataloknak, hogy a magyar lovas nemzet.

– Adni a legjobb! Kapni is, amikor megajándékoznak minket, de a gyerekek mosolya, akár a színházunkban is, a legjobb élmény – tette hozzá.

A tatai székhelyű, de nemzetközi, világszövetségi tagsággal bíró egyesület elnöke elárulta, hogy a több ezer Mikulás-csomag összeállításához segítséget kaptak Leidel Judittól (Hold Bt.), valamint Kiss Viktóriától (Viki zöldségese), és az egész várost bejárták. A felvonuláshoz nyolc lovassal a Fényes Tanya Tata is csatlakozott. Deák Tanács Bianka vezetésével. Útjuk során egyébként, Pálházy Nándor szíves invitálására az Öreg-tónál pihenni, töltekezni is volt idő, ugyanis az Esterházy-kastély vezetője az impozáns épületegyüttesben látta vendégül a felvonulókat és a vaszarys diákokat. Utóbbiak ugyanis itt találkoztak a Mikulással, de azt is megcsodálhatták, milyen mutatványokra képesek a paripák.

Igazán megfelelő helyszín volt mindehhez a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. irányításával felújított kastély: a gyerekek tényleg úgy érezhették, hogy egy nemesi udvarba csöppentek, ahol épp az ő kedvükért tartanak lovas bemutatót.