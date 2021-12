Az eseményen a nagy múlttal rendelkező Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör tagjai is megjelentek, Saltzer Géza karnagy vezetésével és Kovács Dániel harmonika kíséretével. A dalkör régi magyar és sváb karácsonyi énekekkel teremtettek idilli hangulatot az eseményen. Ezután időutazásban volt részük a jelenlévőknek, ami alatt megismerhették, hogy is zajlott ez a hagyomány a régi időkben, amikor még sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a Christkindlik megjelenése az otthonok előtt. Akkor régen, miután beengedték őket a családfő előhozta a rejtekhelyről a karácsonyfát, és azzal vezette be a christkindlizőket az otthonokba, akik vitték magukkal a család gyermekeinek szánt ajándékokat.

Pillmann József elnök elmondta: nagy örömel tölti el az, hogy az eltelt évek során kiderült, hogy Várgesztesen és a szomszédos Vértessomlón kívül, más településeken is őrzik a hagyományt. Tarján és Vértestolna is visszatérő vendég, az eseményen.

Karácsonyi énekes népszokás A sváb hagyományok szerint a településeken Szenteste iskoláskorú gyerekek járnak házról-házra, és német nyelven adják elő Jézus születésének történetét verses, énekes formában. A Christkindl, az angyalok, Mihály, Gábriel, Szűz Mária és Szent József korhű ruházatban járják ezen a napon a falut és kérnek bebocsáttatást, hogy előadják műsorukat.