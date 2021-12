– Mindenképpen, hiszen az ügyvéd megfelelő szaktudással bír ahhoz, hogy a jogszabályoknak megfelelő és a célzott joghatás kiváltására is alkalmas végrendelet születhessen. Mint mondtam, a végrendelet készítéséhez a törvény erejénél fogva nem szükséges ügyvédi közreműködés, de a kívánt joghatás kiváltása érdekében ajánlott legalább előzetesen konzultálni ügyvéddel. Szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy mozgásukban korlátozott személyek is bátran forduljanak az ügyvédi kar tagjaihoz, ugyanis a legtöbben alkalmazkodni tudnak a korlátozottságából adódó helyzethez, akár az ügyfél otthonában is megtörténhet a szükséges segítségnyújtás.