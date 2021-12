Ricsi korábban már elmondta, hogy számára egy útmutató ikon is volt Balázs Fecó. A harmonikás utolsó útjára is elkísérte és a Margit-szigeti zenélő szökőkútnál is lerótta a tiszteletét. A tehetséges fiatal elmondása szerint nincs olyan fellépése, ahol ne a legenda Érints meg című slágerével búcsúzna. Személyesen is ismerte Balázs Fecót, sőt egyszer még közösen is színpadra állhatott vele. Külön megtiszteltetés számára, hogy ereklyét is őriz a zenésztől.