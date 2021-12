A fára már javában készülnek a kívánságok egyébként, amelyek olykor egy-egy egész élettörténetet mesélnek el. Ahogy azt már a korábbi években is láttuk, valakinek egy fésülködőszett, másnak egy hangszóró lehet élete álma például, de volt olyan is, aki a kiskutyájának kért ajándékot, nem is magának. Ahogy korábban, úgy most is egy közös van, lesz ezekben a kívánságokban: mindegyik angyalra vár.