250 év után is kitűnő a tatai Kristály, amit díjjal ismertek el

Huszonnyolc szálloda és tizenegy étterem szerepelt eredményesen a Magyar Turizmus Minőségi Díj legutóbbi pályázatán, és vehette át a kimagasló minőséget tanúsító védjegyet ezen a héten. A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 céljait szolgálandó (mint például, hogy a magyar turizmus GDP-hez való közvetlen és közvetett hozzájárulása 10-ről 16 százalékra növekedjen 2030-ra, a vendégéjszakák száma elérje az ötvenmilliót, a magyar turizmus nemzetközi versenyképessége pedig jelentősen erősödjön) kiemelten fontosnak tartják a szolgáltatók szemléletformálását, a minőségtudatosság erősítését, és ennek fontos eszköze a Magyar Turizmus Minőségi Díj program is.

A 2018-as kiírás alkalmával 41-en mérették meg magukat, a mezőnyből 28 szálloda és 11 étterem érdemelte ki a védjegyet. A nyertesek közül tizenegyen első ízben vettek részt a megmérettetésen, a többiek megújítóként nyerték el újra a három évig érvényes minősítést. A frissen díjazottakkal együtt jelenleg 104 szolgáltató, köztük 75 szálloda és 29 étterem jogosult a védjegy használatára.

Nem csak hazai pályán

A Magyar Turizmus Minőségi Díj önkéntes jelentkezésen alapuló tanúsító rendszer, amely éttermek és szállodák részére kínál magas színvonalú, európai minőségirányítási elvek alapján működő minősítési lehetőséget. A díj három évig érvényes, nyertese ez idő alatt jogosult a Q-logó, és a cím használatára. Az érvényességi idő alatt a díjazottaknál bármikor végezhetnek utóellenőrzést, indokolt esetben a díj vissza is vonható.Nemzetközi ismertségét, elismertségét jelzi, hogy a Szállodák és Vendéglátóhelyek Európai Szövetsége (HOTREC) is akkreditálta, ezáltal a tanúsítás megszerzése versenyelőnyt jelent a vállalkozások számára a nemzetközi piacokon is.