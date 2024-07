Míg egyeseket a szemtelen legyek kergetnek ki a világból, másokat az apró, mindenre felmászó hangyák idegesítenek. Nálunk, a kertesházban mindkettőből van bőven, de az utóbbi napokban a hangyainváziótól sokalltam be.

Az apró kis hangyák pillanatok alatt ellepik az asztalon kint felejtett maradékot

Forrás: Shutterstock

Lehetetlen annyira kitakarítani, vagy olyan gyorsan elpakolni a gyerekek maradékát, hogy ne lepjék el percek alatt a hangyák. Az elmúlt két hétben kipróbáltam a legtöbb fellelhető házi praktikát, inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel.

Praktikák hangyák ellen

Édesanyám szerint diófalevelet kell a hangyák vonulásának útjába tenni, anyósom pedig a citromos, vagy ecetes vízre esküszik, amivel jól be kell fújni a hangyákat. A szomszédunk szerint a levendula szagától mennek el. Más a hangyaport ajánlja, aminek gyengébb változatát gazdaboltban is be lehet szerezni. Nálunk ez utóbbi vált be. Legalábbis egy rövidebb időre.

Barlangi Gergő egészségügyi kártevőirtó, fertőtlenítő is számtalan házi módszert hallott már a hangyák ellen. De hogy melyik az igazán hatásos, hosszú évek tapasztalatával a háta mögött sem tudná megmondani. Ami az egyik helyen beválik, ott a másik nem. Vagy van ahol csak részben nyújt megoldást a módszer, esetleg rövid idő múlva újra feltűnnek a kéretlen apró vendégek.

Mi az utóbbiak közé tartozunk. A hangyapor csak pár napra térítette el a kis rovarokat. Illetve máshonnan támadtak legközelebb.

Gergő szerint ennek az az oka, hogy a hangyák nagyon gyorsan érzékelik a veszélyt és kitérnek előle.

– Amikor az irtás közben a vonuló hangyák elejét permetezem látom, hogy nagyon hamar megbomlik a sor vége. A hangyák ugyanis feromonokkal kommunikálnak és így nagyon hamar tudnak reagálni a veszélyre, így megpróbálnak kitérni előle. Ezért sem annyira hatásosak a házi praktikák, mert idővel új útvonalat választanak inkább maguknak, ezzel kikerülve a számukra veszélyt jelentő szereket, mint mondjuk a hangyaport – magyarázta Gergő aki szerint a hangyák bárhol megélnek: a falban, vagy a padló alatt ugyanolyan jól érzik magukat, mint a garázsban, mosókonyhában, vagy a kertben. Ráadásul bármikor. Májustól októberig bárhol felbukkanhatnak nagyobb számban. A meleg, fűtött épületekben pedig akár télen is találkozhatunk velük.