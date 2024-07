Koch Mátét, a Vasas vívóját az sem zavarja, hogy olimpiai esélyesként tekintenek rá, lapunknak pedig azt is elárulta, mit jelent számára a vívás.

Koch Máté esélyes az éremre az olimpián

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Kevesen tudják rólad, hogy Komáromban születtél. Mi kötötte a szüleidet a Duna-parti városhoz?

– Anyukám tatai születésű, a nagyszüleim pedig a mai napig ott élnek. Nagyon sokat járok Tatára, az edzőtáborba, ha ott vagyok, akkor mindig meglátogatom őket. Emellett a családdal is mindig megyünk hozzájuk. Azóta már a nagybátyám is visszaköltözött Tatára. Nagyon szeretem ezt a kisvárost, mintha a második otthonom lenne. Lassan annyi időt töltök Tatán, mint Budapesten.

– Mennyire ismered a szülővárosod, Komáromot?

– Komáromról sok emlékem nincs, viszont a nagyobbik testvérem Észak-Komáromban tanul.

– Milyen kapcsolatban vagy a Komárom-Esztergom vármegyei vívókkal, Muhari Eszterrel, vagy éppen Gnám Tamarával?

– Ez a két lány a pályafutáson nagy részét végigkísérte. Eszterrel korábban együtt jártunk edzésre, amíg át nem igazolt a Tatabányához. Tamikával is nagyon jó kapcsolatom van, de említhetném Kun Annát és Büki Lilit is. Férfi párbajtőrben is van egy tatai versenyzőnk, Keresztes Ádám, de Esztergályos Patrikkal is voltam egy csapatban korosztályos világversenyeken. Így nem csak a nagyszülői ág, hanem a versenytársaim által is van tatai kötődésem.