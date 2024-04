Mint arról korábban beszámoltunk, az esztergomi rendőrök sokkolóval ártalmatlanítottak egy férfit, aki az esztergomi kórházban tört-zúzott és rátámadt több egészségügyi dolgozóra is. Most újabb információk derültek ki az agresszorról, aki súlyosan megsebesítette a kórházi dolgozókat.

Az őrjöngő férfi két széket is kidobott az ablakon, mielőtt ütni-verni kezdte a kórházi dolgozókat

Forrás: borsonline.hu

A borsonline.hu információja szerint egy 24 éves férfi, nevezetesen O. Róbert volt az az elkövető, aki nem csak a kórház berendezéseit zúzta szét, de több dolgozóra is rátámadt. A lap arról is beszámolt, hogy először egy ápolóra és egy betegszállítóra támadt rá, aminek láttán egy orvos sietett kollégái segítségére, de az elkövető őt és az időközben a helyszínre érkező biztonsági őrt is többször megütötte. A bántalmazott személyek közül ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek.

Mint ismeretes, a férfi április 6-án este az esztergomi kórház intenzív osztályára akart bemenni, azonban oda őt nem engedték be. Emiatt a férfi a folyosón lévő ajtót nagy erővel rángatta, egy szekrényt felborított, egy cserepes virágot feldöntött, két széket kidobott az ablakon, egy másik széket és egy radiátort is megrongált. A rongálással okozott kár meghaladja az 50.000 forintot. Utólag az is kiderült, hogy

a férfi az egyik családtagjáról kapott rossz híreket, az ámokfutása ezután kezdődött.

Az elkövető a berendezések rongálása után lefelé indult a lépcsőn, ahol vele szemben felfelé közlekedő ápolót és beteghordót lerúgta a lépcsőn, őket tovább bántalmazta. A férfi egy orvost és a biztonsági őrt is ököllel arcon ütötte.

A kórházi dolgozókat súlyosan megsebesítette a férfi

A férfi a bántalmazással az ápolónak, és az orvosnak is nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott, a beteghordó eszméletét vesztette a bántalmazás miatt, illetve a biztonsági őr nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A káosznak a rendőrség vetett véget. A férfi ellenállását sokkoló, testi kényszer és bilincs alkalmazásával tudták megtörni. O. Róbertet a járőrök előállították, majd kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Rongálás, súlyos testi sértés és annak kísérlete, valamint közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése miatt indult eljárás ellene. Egytől öt évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.