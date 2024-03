A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint március 21-én folyamatosan bántalmazta folyamatosan gyermekeit. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az édesanyát ítélje börtönbüntetésre, melynek végrehajtását függessze fel, a felfüggesztés időtartamára rendelje el pártfogó felügyeletét, valamint vegyen részt indulatkezelési tréningen. A bántalmazó anya többször is verte gyerekeit, egyszer még késsel is akcióba lendült.

A bántalmazó anya nem kímélte gyermekeit

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A vádirat szerint a nő a 2005-ben, 2008-ban és 2012-ben született gyermekeit a tatabányai lakásban nevelte 2022. március 18-ig, ideiglenes nevelésbe vételük napjáig.

Az anya 2021. telétől kezdődően egyre többször panaszkodott élettársának arról, hogy a gyerekeiből és a házimunkából is elege van. A nő egyre türelmetlenebbé vált, napi rendszerességgel kiabált velük, trágár módon szidalmazta őket, amiért nem fogadtak szót, vagy rendetlenséget hagytak maguk után. A nő a fenti időszakban a legkisebb gyermeket legalább húsz alkalommal bántalmazta, amely bántalmazások kézzel, vagy fakanállal történő ütésekből álltak.

A bántalmazó anya nem állt le gyerekei verésével

A téli szünetben az egyik gyerekét oly módon bántalmazta, hogy kétszer pofon ütötte, majd a porszívó csövével is megütötte az ágyon fekvő gyereket. A bántalmazó magatartásának a legidősebb gyerek is a szemtanúja volt, aki rászólt anyjára, melynek hatására a nő abbahagyta a bántalmazást. 2022. február hónapban a 2008-ban született sértett – a korábban megbeszéltek ellenére - 22 órakor ért haza. Amikor belépett az ajtón, az anya rögtön elkapta a haját és egy partvisnyéllel megütötte az arcát. Beszaladt a szobájába, ahova a anyja követte, majd több alkalommal megütötte őt, amely ütésektől a lány sikított. A nő erőszakos magatartásának a másik két gyerek is szem-, fültanúja volt.

2022. februárban az otthonukban veszekedni kezdett a legidősebb gyerekével, majd elővett egy 15 centiméter pengehosszúságú konyhakést és bement a után a szobába, majd szúró mozdulatot tett irányába, melyet úgy hárított el, hogy eltolta anyja kezét. Gyereke ezen védekezése miatt meglepődött és kiment a szobából.